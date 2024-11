Max Pezzali e il premio a Mauro Repetto a Pavia, il cantante spiega cos'è successo e cita gli 883: "Stron..."

Max Pezzali, attraverso il suo profilo Instagram, è intervenuto in prima persona sulla vicenda relativa alla decisione del comune di Pavia di assegnare il premio San Siro, noto come “Sansirino”, a Mauro Repetto, ex membro degli 883.

Max Pezzali diffida il sindaco di Pavia, ma elogia Mauro Repetto

Il comune d Pavia ha scelto di dare il “Sansirino”, riconoscimento con cui la città omaggia i suoi cittadini più illustri, a Repetto, “perché sta portando Pavia in tutti i teatri d’Italia che tocca con il suo tour ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’”.

“È anche grazie a lui se oggi si parla della città a livello nazionale”, ha dichiarato il consigliere comunale del Pd Pietro Alongi, che ha proposto l’assegnazione del premio all’ex 883.

Tutti felici e contenti? No, perché i legali di Max Pezzali, Lucia Maggi e Domenico Capra, hanno diffidato il sindaco Michele Lissia, chiedendo di “soprassedere dal conferimento del riconoscimento a Mauro Repetto a causa del successo della serie televisiva”.

In particolare gli avvocati del cantante hanno sottolineato che “dopo un brevissimo periodo di tempo Repetto ha preso una strada diversa lasciando solo Max Pezzali a rappresentare gli 883”.

883, Pezzali posta foto con Repetto: “A Mauro darei anche un Grammy “

Max Pezzali, a distanza di poche ore dall’uscita della notizia relativa alla diffida dei suoi legali, ha voluto, attraverso un post pubblicato su Instagram, smorzare le polemiche.

L’artista ha divulgato un paio di scatti in cui lo si vede sorridente e a bere birra in un pub assieme a Repetto.

A commento delle fotografie ha scritto: “Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l’importanza che ha avuto nella mia vita. Quello che sta venendo fuori in queste ore c’entra con delle questioni legali abbastanza di dominio pubblico che non coinvolgono Mauro, ma sono legate all’utilizzo del nome degli 883, una storia che appartiene a Mauro quanto a me”.

“Nonostante quello che sta cominciando a girare in rete – ha aggiunto Pezzali – il legame tra me e Mauro è indistruttibile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre”.

“A noi piacciono le birre scure e le moto da James Dean, non quelle stron**te che si dicono nei film”, ha concluso il cantante, citando un celebre passaggio del brano del 1992 degli 883 intitolato ‘Non me la menare’.

Perché la vicenda degli 883 è tornata a essere un tema d’interesse

La vicenda degli 883 è tornata ad essere argomento di interesse negli ultimi mesi, grazie al successo della serie Sky “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”.