La serie Sky sugli 883 è "Hanno ucciso l'uomo ragno": quando va in onda, chi interpreta Max Pezzali e Repetto

La storia degli 883 diventa una serie tv. Sky ha annunciato il debutto della miniserie Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 che racconta gli esordi e l’ascesa del duo pop, di come Max Pezzali e Mauro Repetto sono diventati una delle band più amate dal pubblico negli anni ’90.

Con il rilascio di un primo teaser trailer, Sky ha annunciato l’arrivo della serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la dramedy Sky Original in otto episodi che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la nascita degli 883.

La serie, prodotta da Sky Studios e Groenlandia (con Matteo Rovere e Sydney Sibilia), racconta una storia di musica, di provincia, di sogni e di illusioni. E di grande amicizia, quella che ha unito Max Pezzali e Mauro Repetto.

Fonte foto: IPA Mauro Repetto con in mano il primo album degli 883

Il tutto accompagnato dalle inconfondibili note delle canzoni più famose degli 883, come Hanno ucciso l’uomo ragno e Sei un mito.

Quando va in onda la serie Sky sugli 883

La serie tv sugli 883 arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now il prossimo ottobre.

Diretta da Sydney Sibilia, Hanno ucciso l’Uomo Ragno è stata scritta dallo stesso regista e da Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Francesco Ebbasta e Alice Filippi.

Chi interpreta Max Pezzali e Mauro Repetto

Protagonisti della serie sono Elia Nuzzolo, che interpreta Max Pezzali, e Matteo Oscar Giuggioli, nel ruolo di Mauro Repetto.

Divisa in otto puntate, la serie è ambientata a Pavia alle fine degli anni Ottanta. E racconta l’incontro e la nascita dell’amicizia tra Pezzali e Repetto. Di come Pezzali, dopo la bocciatura, si trasferisce in un nuovo liceo e conosce Repetto.

La passione per la musica li rende amici inseparabili. Insieme i due iniziano a comporre le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. È la genesi del mito degli 883, un duo che in pochi anni diventa un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale.