Melzo, viene travolto dal tir mentre va al lavoro sul monopattino elettrico: morto 32enne

Tragico incidente stradale a Melzo, in provincia di Milano: un uomo di 32 anni è morto in seguito allo scontro tra un tir e il monopattino elettrico sul quale viaggiava. L’autista del mezzo pesante, che ha raccontato di non averlo visto, si è fermato e ha cercato di prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Ne dà notizia l’Ansa.

Scontro tra tir e monopattino a Melzo

L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 agosto a Melzo, poco prima delle 16, nell’hinterland est di Milano. A scontrarsi sono stati un tir e un monopattino elettrico a bordo del quale viaggiava un 32enne di origini asiatiche.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 13 che va verso Gorgonzola, all’altezza dell’intersezione con la provinciale a scorrimento veloce Cassanese.

Il luogo dell’incidente

Travolto dal tir mentre è sul monopattino elettrico: morto sul colpo

Il 32enne stava viaggiando su un monopattino elettrico lungo la provinciale, diretto al lavoro in un grande magazzino, quando è stato investito da un tir. L’autista del mezzo pesante si è immediatamente fermato a prestare soccorso ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. L’uomo, di origini asiatiche, è morto sul colpo.

La ricostruzione dell’incidente

Sull’incidente indaga la polizia locale di Melzo, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto. Il monopattino elettrico e la vittima sono stati ritrovati lungo la rampa di immissione alla Cassanese, una strada a scorrimento veloce sulla quale il mezzo elettrico non potrebbe accedere.

Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente riportata dal Corriere della Sera, l’incidente sarebbe però avvenuto lungo la provinciale 13, all’altezza della rotatoria. Il tir avrebbe investito il monopattino e l’avrebbe trascinato fin sulla rampa.

L’autista del tir ha raccontato agli agenti di non aver visto il monopattino. La sua posizione è ora al vaglio della procura: potrebbe essere denunciato per omicidio stradale.