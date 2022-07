Milano, scontro nella notte tra auto e monopattino: muore 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto in seguito a un incidente stradale che è avvenuto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio attorno all’una a Rho, nella provincia di Milano.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘Ansa’, il ventenne, di origine straniera, si trovava su un monopattino che si è scontrato contro un’automobile sulla statale del Sempione.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente è arrivato il personale del 118, che ha trovato il ragazzo in arresto cardiaco. I medici hanno iniziato le manovre rianimatorie e lo hanno poi trasportato all’ospedale San Carlo di Milano, dove però è deceduto.

Fonte foto: TuttoCitta L’incidente si è verificato sulla Strada Statale del Sempione a Rho.

Cosa è successo: maggiori dettagli sull’incidente

‘Milano Today’ aggiunge ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella notte a Rho: stando alle prime informazioni, il giovane si trovava a bordo di un monopattino elettrico. All’altezza del McDonald’s di Rho, il suo mezzo sarebbe finito, per cause tutte ancora da accertare, contro un’automobile guidata da un 22enne. Dopo l’impatto, il ragazzo è volato sull’asfalto e ha immediatamente perso conoscenza. La vittima non aveva documenti con sé.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale, a cui spetterà il compito di accertare cosa sia successo e l’esatta dinamica dell’incidente, verificando anche l’esistenza di eventuali responsabilità. I poliziotti hanno già ascoltato il conducente dell’automobile che si è scontrata col monopattino, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso e che era in evidente stato di choc.

I precedenti incidenti con protagonisti i monopattini

Lo scorso febbraio un altro tragico incidente si era verificato a Trezzano sul Naviglio. In uno schianto tra una motocicletta e un monopattino erano morti il 39enne che si trovava sul monopattino elettrico (che in quel momento stava raggiungendo la fidanzata rimasta in panne con l’automobile) e il 60enne che era alla guida di una moto Triumph.

Nel mese di settembre del 2021, invece, in un altro incidente avvenuto a Sesto San Giovanni, a perdere la vita era stato un 13enne, che era caduto dal monopattino di un amico e aveva battuto la testa sul cordolo di una pista ciclabile.