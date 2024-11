Antonietta Ninu morta a Silanus vicino Nuoro, travolta da un'auto dopo un incidente: era sul marciapiede

Travolta e uccisa mentre passeggiava sul marciapiede: questo il tragico epilogo per Antonietta Ninu, 41enne di Silanus (Nuoro), la mattina di mercoledì 27 novembre. La donna stava camminando lungo via Lazio, a ridosso della stazione delle ferrovie ARST, quando improvvisamente ha incontrato la morte: due automezzi, un furgone e un camioncino, si sono scontrati e uno di essi ha carambolato fino a raggiungere Antonietta, colpendola in pieno. I carabinieri della stazione locale sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso.

Tragedia a Silanus, morta una donna

Come ricostruisce Cronache Nuoresi, il dramma si è consumato intorno alle 10 di mercoledì 27 novembre. Antonietta Ninu stava passeggiando sul marciapiede in prossimità della stazione dei treni di Silanus, in località Birdis.

All’altezza del passaggio a livello due mezzi, un furgone e un camioncino – un’auto, nel secondo caso, secondo le fonti – si sono scontrati. Le dinamiche dell’incidente sono in via di accertamento.

Uno dei due mezzi coinvolti nello scontro, dopo l'impatto, ha carambolato e ha raggiunto la donna che è stata colpita in pieno. Secondo quanto riportato da Ansa la 41enne sarebbe morta sul colpo.

Uno dei due mezzi coinvolti nello scontro, dopo l’impatto, ha carambolato e ha raggiunto la donna che è stata colpita in pieno. Secondo quanto riportato da Ansa la 41enne sarebbe morta sul colpo.

Al volante dei due mezzi ci sarebbero stati un 79enne e un 69enne, entrambi residenti a Silanus. Lo scrive La Nuova Sardegna.

I soccorsi

Dopo l’incidente è stato immediato l’intervento del 118. Il personale sanitario ha attivato da subito il protocollo di emergenza, inviando sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso.

Purtroppo, tuttavia, per Antonietta Ninu non c’è stato nulla da fare e i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Come riportato in apertura, dopo il sinistro sul luogo della tragedia sono arrivati i militari della locale stazione dei carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire eventuali responsabilità dell’accaduto. Per il momento non è dato sapere se i due conducenti coinvolti abbiano riportato lesioni.

Chi era Antonietta Ninu

Antonietta Ninu, 41 anni compiuti il 19 agosto, era mamma di due figli di 11 e 14 anni. Un amore infinito, il suo, spesso manifestato sul suo profilo social in cui mostrava fiera le foto dei suoi ragazzi.

La donna lavorava come operaia per il cantiere comunale di Silanus, un paese che ora si stringe nel dolore condividendo, sul gruppo Facebook frequentato dai residenti, un pensiero d’amore e cordoglio per la giovane mamma strappata alla vita.

Un altro dramma in Sardegna

La scomparsa di Antonietta Ninu allunga una già tragica lista di morti accidentali che in pochi giorni hanno dilaniato la Sardegna.

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre a Iglesias, nella provincia del Sud Sardegna, due minori di 17 anni sono deceduti dopo lo scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e un’auto, una Range Rover Epoque. Il conducente di quest’ultima non ha riportato gravi conseguenze, ma ha accusato un forte stato di shock dopo l’incidente.