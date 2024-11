Incidente a Brindisi, 15enne morto nello schianto contro un palo della luce vicino a casa: era in moto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente a Brindisi dove un 15enne è morto dopo essersi schiantato in moto contro un palo della luce non distante da casa sua.

Incidente a Brindisi, muore un 15enne

Si chiamava Mattia Leone, il ragazzo di 15 anni, morto a Latiano, in provincia di Brindisi.

È stato vittima di un incidente stradale nei pressi della sua abitazione, in via Salento Muro.

La dinamica

Mattia si trovava nella stessa strada dove abitava in sella alla sua moto da enduro quando è andato a colpire un palo spento della luce. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 di martedì 26 novembre e in esso non sono stati coinvolti altri veicoli.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo del mezzo e a portarlo al tragico schianto. Indagano gli agenti della Polizia locale. L’impatto è stato violento e il suo corpo è stato sbalzato contro un muro prima di finire sull’asfalto in un tratto sconnesso e sdrucciolevole.

Nonostante l’immediatezza dei soccorsi, c’è stato poco da fare per lui. Un’ambulanza del 118 l’ha trasportato all’ospedale Perrino e i sanitari hanno tentato di rianimarlo ma il ragazzo è deceduto poco dopo essere arrivato all’ospedale di Brindisi.

Chi era il 15enne morto a Latiano, Brindisi

Secondogenito di quattro figli, Mattia Leone, vittima di un incidente stradale, frequentava l’Istituto Industriale Giorgi di Brindisi, in Puglia, e l’Acr (Azione cattolica ragazzi). Suo padre Maurizio è un carabiniere in servizio a Kiev, in Ucraina. La mamma ha una cartoleria a Latiano.

La sua morte ha sconvolto l’intera comunità, gettandola nello sconforto e nel dolore. Il genitore del ragazzo dovrebbe tornare a breve dalla sua missione mentre i funerali potrebbero svolgersi giovedì 28 novembre.

Sulla pagina Facebook della sua scuola, si legge: “Con immenso dolore, la nostra comunità scolastica si unisce nel ricordo di Mattia, che ci ha lasciati prematuramente. In questo momento di profonda tristezza, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia, condividendo il loro immenso dolore“. A fare eco all’istituto scolastico è Mino Maiorano, sindaco di Latiano: “Per un terribile incidente stradale perde la vita un figlio della nostra città. Enorme è l’amarezza di tutti noi per una morte assurda che ha portato via Mattia appena quindicenne, sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici”.