Minaccia l'ex compagna incinta con una siringa a Roma dopo 194 telefonate: arrestato stalker

È riuscito a strappare un appuntamento con l’ex compagna incinta perseguitandola con 194 telefonate. Poi l’ha minacciata di morte con una siringa. Un 25enne è stato arrestato a Roma per l’aggressione sull’ex, nei confronti della quale era già indagato con l’accusa di maltrattamenti e atti persecutori.

Le minacce con la siringa

I carabinieri sono intervenuti in via della Storta, nell’estrema periferia romana, in seguito alla chiamata al 112 della vittima.

Arrivati sul posto hanno trovato la donna in stato di gravidanza profondamente scossa e in lacrime, che ha raccontato di aver subito le minacce con una siringa da parte dell’ex compagno con il quale si era incontrata.

“Mi ha chiamato a ripetizione e poi mi ha minacciato di morte con una siringa nella sua auto”, avrebbe affermato la donna, secondo quanto riportato da Repubblica, ai militari dell’Arma arrivati dalla stazione di La Storta.

“Devi farmi capire cosa ne sarà di noi due” le avrebbe detto l’uomo, dopo averla tormentata con quasi 200 telefonate.

Il 25enne, noto alle forze dell’ordine e indagato per aver già perseguitato la donna e aver compiuto maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato su disposizione della procura. In seguito alla convalida da parte del tribunale, lo stalker è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

La vicenda Basciano

La custodia cautelare in cella è stata revocata per Alessandro Basciano, arrestato per stalking e minacce contro l’ex compagna Sophie Codegoni.

Nel provvedimento, il giudice Anna Magelli ha motivato il provvedimento spiegando che l’influencer ha fornito una ricostruzione accurata dei fatti, negando di aver mai aggredito fisicamente l’ex compagna o un suo amico.

Inoltre, nell’ordinanza si è sottolineato come Codegoni avesse ritirato una precedente querela, dichiarando in passato di aver ripreso una relazione armoniosa con Basciano.