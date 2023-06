Un morto e tre feriti nello scontro tra auto a Matera: sul luogo dell'incidente anche tre cavalli morti

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Un incidente dalla dinamica ancora poco chiara ha fatto una vittima e 3 feriti a Matera. Nella serata di giovedì 22 giugno, due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro nei pressi di Policoro. Le persone presenti sui mezzi, 4 in tutto, sono rimaste incastrate tra le lamiere e uno dei conducenti, di 73 anni, è morto sul colpo. L’anomalia è che sul luogo dell’incidente sono state trovate anche le carcasse di 3 cavalli.

L’incidente

Nella serata di giovedì 22 giugno, intorno alle ore 21.35, uno scontro ha coinvolto 2 vetture sulla SS 598 al chilometro 99.800.

Le auto scontratesi tra loro sono una Bmw e una Mercedes, che trasportavano in tutto 4 persone, due uomini e due donne.

L’impatto sarebbe stato talmente violento da distruggere la parte anteriore delle vetture e intrappolare i due conducenti tra le lamiere.

Sul luogo dell’incidente sono stati trovati anche 3 cavalli senza vita, le cui carcasse sono state rimosse.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Policoro successivamente supportata anche da quella di Villa D’Agri.

I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere delle auto distrutte, ma per uno di loro, alla guida della Bmw, non c’era più nulla da fare.

La vittima, un uomo di 73 anni, è morto sul colpo.

Le altre tre persone a bordo delle vetture sono state, invece, trasportate in ospedale dagli operatori del 118, una in gravi condizioni.

La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, poi riaperta a senso unico alternato di marcia e, infine, riaperta in modo definitivo intorno alle ore 04.00 del 23 giugno.

Insieme al 118 e i carabinieri di Garaguso e Pisticci, sul posto è arrivato anche il personale veterinario di Policoro.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e non è chiaro se la presenza dei cavalli sia legata allo scontro tra le auto.

Altro incidente

Nella stessa giornata di giovedì 22 giugno, un altro incidente è avvenuto lungo l’autostrada A1 tra Fabro e Chiusi.

Anche in questo caso, il bilancio finale è di un morto e 3 feriti. Lo scontro era avvenuto tra un camion e due auto.