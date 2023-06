Incidente sull'autostrada A1 tra Fabro e Chiusi, in Umbria: morta una minorenne, ferite altre tre persone

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo drammatico incidente quello avvenuto lungo l’autostrada A1 tra Fabro e Chiusi nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno 2023: il bilancio è di un morto e tre feriti. Solo ieri, l’ex premier Conte è stato coinvolto in uno schianto sullo stesso tratto autostradale.

Schianto fatale in Umbria: morta una minorenne

Stando a quanto riportato da Ansa, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e ha coinvolto diversi mezzi: un camion e due auto si sono scontrati tra loro sulla carreggiata nord dell’Autosole, al km 427.8 del tratto tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: sul posto è arrivata la polizia stradale di Orvieto per i rilievi e le ricostruzioni del caso. Di certo al momento c’è il bilancio: una persona è morta, stando alle fonti locali si tratterebbe di una minorenne non umbra.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area in cui è avvenuto l’incidente, tra le province di Siena e Terni

Altre tre persone sarebbero rimaste ferite: non si conoscono esattamente le loro condizioni e se siano in pericolo di vita.

Chiusa l’autostrada: i percorsi consigliati

Per facilitare le operazioni di salvataggio e i rilievi da parte delle autorità, il tratto è stato completamente chiuso al traffico e sono stati consigliati dei percorsi alternativi.

Per chi viaggia verso Firenze è stato consigliato di uscire a Orvieto seguire le indicazioni per Orvieto Scalo – Ficulle strada provinciale umbro casentinese – Fabro scalo, Ponticelli e Chiusi Scalo – Chianciano, per poi rientrare in autostrada a Chiusi.

Autostrade consiglia inoltre, per le lunghe percorrenze, di uscire alla stazione di Orte, prendere la E45 e rientrare poi a Valdichiana.

L’incidente sulla A1 che ha coinvolto Conte

Solo ieri, come detto, sulla A1 c’è stato un altro incidente che ha coinvolto anche il leader politico del Movimento 5 Stelle, nonché ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

L’auto su cui viaggiava l’avvocato è rimasta coinvolta in un tamponamento a catena poco dopo il casello di Frosinone e il sinistro ha provocato oltre 4 chilometri di coda. La sua vettura avrebbe urtato un’altra auto finita poco prima contro un mezzo pesante.

Tra le vetture coinvolte nell’incidente ce n’è anche una che si è ribaltata, ma fortunatamente il bilancio del sinistro non ha riportato feriti. Neanche il presidente Conte che, stando a quanto riferito, avrebbe aiutato le persone coinvolte nell’incidente.