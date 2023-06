Scontro tra bici e moto a Chioggia paralizza la statale Romea: grave il ciclista, interviene l'elisoccorso

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un ciclista straniero di 51 anni è in gravi condizioni in seguito a un incidente tra la sua bicicletta a una moto avvenuto nei pressi di Chioggia, nel Veneziano, che ha bloccato il traffico sulla strada statale Romea. Sul luogo dello schianto è atterrato l’elisoccorso per trasportare d’urgenza il ferito all’ospedale di Mestre. L’uomo si trova attualmente intubato in condizioni critiche. Lo riporta ‘Il Gazzettino’.

L’incidente a Chioggia

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 18 giugno all’altezza dello svincolo per il mercato ittico di Chioggia, sulla SS 309 Romea, in direzione Ravenna. Ad avere la peggio nell’impatto tra una bici e una motocicletta è stato il ciclista, per il quale è stato necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale veneziano dell’Angelo.

Fonte foto: ANSA La zona dove è avvenuto l’incidente

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il 51enne avrebbe riportato un forte trauma cranico e sarebbe in condizioni critiche. La prognosi è riservata. Il motociclista è stato invece trasportato all’ospedale di Chioggia in codice verde, dove ha ricevuto le cure del caso.

La situazione del traffico

La polizia stradale e gli operatori del pronto intervento arrivati sul luogo dell’impatto sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Oltre all’elisoccorso del Suem 118, sul posto sono intervenute due ambulanze, la polizia di Stato e la polizia locale per effettuare i rilievi necessari ad accertare eventuali responsabilità.

La corsia della SS Romea in direzione Valli è stata temporaneamente chiusa per rendere possibili le indagini e liberare la carreggiata. Le operazioni stanno causando più disagi del solito su una strada già particolarmente trafficata, con lunghe code in uscita da Sottomarina.

La mobilità sulla strada statale, già rallentata per il rientro domenicale dalle località marittime, risulterebbe bloccata dalle 16.

L’incidente a Mestre

Nell’arco di circa 24 ore dall’incidente di Chioggia, sempre nel Veneziano è morta una donna, investita a Mestre mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

A travolgere, secondo quanto riportato da ‘Il Gazzettino’, un neopatentato alla guida di un’auto, intervenuto subito per cercare di soccorrere la vittima. Agli agenti della polizia municipale, arrivati sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, l’automobilista avrebbe detto di non averla vista attraversare.

Per il violento impatto la vittima è stata proiettata per alcuni metri sull’asfalto, riportando gravissimi traumi. All’arrivo del personale sanitario, intervenuto sul posto con un’ambulanza Suem, per la 53enne non ci sarebbe stato nulla da fare.