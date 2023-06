Investita e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali a Mestre, morta donna di 53 anni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una donna di 53 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Mestre, travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Ad investirla, secondo quanto riportato da ‘Il Gazzettino’, un neopatentato alla guida di un’auto, intervenuto subito per cercare di soccorrere la vittima. Agli agenti della polizia municipale arrivati sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, l’automobilista avrebbe detto di non averla vista attraversare.

L’incidente a Mestre

L’impatto mortale è avvenuto intorno alle 18 di sabato 17 giugno, nei pressi della rotonda della Castellana, sul territorio del comune di Venezia. Stando alle prime ricostruzioni, la 53enne sarebbe stata ospite di una comunità non lontana dal luogo dell’incidente. Uscita dalla struttura dove viveva avrebbe raggiunto l’area vicina alla tangenziale fino a un punto di attraversamento pedonale sulla bretella, molto trafficata, che collega la rotonda del Terraglio con quella della Castellana.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Mestre dove è avvenuto l’incidente mortale

La donna è stata travolta da un giovane automobilista mentre attraversava sulle Mentre attraversava sulle strisce: per il violento impatto la vittima è stata proiettata per alcuni metri sull’asfalto, riportando gravissimi traumi.

Il neopatentato alla guida sarebbe sceso subito dall’auto per cercare di prestare i primi soccorsi insieme ad altri automobilisti, lanciando immediatamente l’allarme. All’arrivo del personale sanitario, intervenuto sul posto con un’ambulanza Suem, per la 53enne non ci sarebbe stato nulla da fare: nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione la donna è morta per le conseguenze dell’impatto.

Gli agenti del Reparto motorizzato della municipale sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.

Pedone investito muore a Finale Ligure

Nella giornata di domenica 18 giugno un altro pedone è rimasto vittima di un incidente stradale a Finale Ligure, in provincia di Savona. Come riportato da ‘Tgcom’, si è trattato di un anziano turista di origini piemontesi che trascorreva da anni le vacanze nella località sulle costa ligure.

La vittima è stata travolta da un taxi mentre stava attraversando l’Aurelia sulle strisce pedonali. Immediato l’intervento del 118 e i primi soccorsi, poi il trasporto con l’ambulanza della Croce Bianca di Finalmarina all’ospedale, dove però l’anziano è deceduto.

Vittime della strada: i numeri sui pedoni

Secondo i risultati dell’Osservatorio Pedoni di Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), dall’inizio dell’anno fino all’11 giugno, sono morti 163 pedoni sulle strade italiane. Molte persone sono rimaste uccise sulle strisce pedonali dei centri urbani, alcune investite in modo letale mentre si trovavano sui marciapiedi.

La regione con vittime trai pedoni è il Lazio con 34 decessi, quasi un quinto del totale, di cui ben 20 a Roma, gli ultimi due il 28 maggio scorso. Seguono la Lombardia con 18 decessi, l’Emilia Romagna con 17, la Campania con 15 e il Veneto con 13.

Dal report Asaps emerge che la popolazione più anziana è come sempre quella più vulnerabile: 75 pedoni avevano più di 65 anni. Sono invece 7 le vittime con meno di 18 anni.