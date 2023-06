Scontro auto-moto in un incidente a Villafranca di Verona: muore 19enne, grave l'altro conducente

Un terribile incidente si è concluso in tragedia a Villafranca di Verona. Come riporta ‘L’Arena’, il sinistro ha avuto luogo intorno alle 16 e ha visto coinvolte un’auto e una moto. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Il centauro 19enne è morto per le ferite riportate, mentre il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale con codice rosso.

Incidente a Villafranca di Verona, un morto

È di un morto e un ferito il tragico bilancio di un incidente avvenuto alle 16 di sabato 17 luglio a Villafranca di Verona.

Una moto e una Ford Kuga si sono scontrate in viale Olimpia, nei pressi delle piscine comunali. Lo riportano ‘L’Arena’ e ‘Verona Oggi’.

Fonte foto: TuttoCittà.it Incidente mortale a Villafranca di Verona: in uno scontro auto-moto è morto un 19enne

Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio della polizia stradale di Verona, intervenuta sul luogo della tragedia insieme alla polizia locale di Villafranca di Verona.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 19anni, in sella alla moto, morto a causa delle lesioni riportate dall’impatto.

I soccorsi e le indagini

Poco dopo lo scontro sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza infermierizzata e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco e all’elisoccorso di Verona Emergenze.

Per il centauro 19enne non c’è stato nulla da fare: il giovanissimo è morto per le ferite riportate. Per l’uomo al volante della Ford Kuga, invece, è stato necessario il trasporto in elicottero in codice rosso.

Per il momento non è possibile ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un’altra tragedia a Caerano di San Marco

Nella stessa giornata un’altra tragedia ha colpito Caerano di San Marco, in provincia di Treviso, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è morto per l’impatto dopo essere uscito fuori strada in via Cadore.

Gli inquirenti non escludono che almeno un altro mezzo possa essere coinvolto, ma le indagini sono ancora in corso.

Nel frattempo si è risolto il mistero della morte del centauro 60enne sulla Treviso mare: l’uomo, quasi decapitato, si è scontrato con un filo di nylon lasciato incustodito da un agricoltore che si è poi scoperto essere il cognato della vittima.