Perde il controllo della moto a Caerano di San Marco e va fuori strada: centauro morto nel terribile schianto

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane motociclista a Caerano di San Marco, in provincia di Treviso. Il centauro, di cui non si conoscono ancora età e generalità, è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della motocicletta sulla quale stava viaggiando.

Incidente mortale in moto

Secondo quanto riferito dalle testate locali, l’incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Cadore. La vittima, un motociclista di giovane età, è morto sul colpo dopo essere uscito di strada col mezzo.

Stando alle prime informazioni non è escluso che la moto sia andata ad urtare un’auto e che successivamente, a causa dello sbilanciamento in corsa, sia finita fuori dalla strada provocando un volo fatale per il conducente.

La dinamica del sinistro

L’episodio, avvenuto quando erano passate da poco le 13.30, è ora al vaglio degli inquirenti per cercare di comprendere come siano andate effettivamente le cose. Secondo quanto riferito fin qui sembra che, per causa ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la motocicletta sia uscita di strada autonomamente oppure spinta da un’auto.

L’urto potrebbe essere avvenuto in direzione di Cornuda, all’altezza del distributore di metano collocato poco dopo incrocio con via La Violetta.

In via Cadore, dove la moto è uscita di strada e il motociclista ha perso la vita, il traffico è andato in tilt per consentire il transito dei mezzi di soccorso. Sul posto sono giunti, oltre all’ambulanza, anche la radiomobile dei Carabinieri di Montebelluna e l’unità di Polizia mortuaria della Protezione civile.

Le testimonianze

Ma fondamentali saranno anche le testimonianze di chi, seppur da lontano, ha assistito all’incidente di Caerano di San Marco in cui potrebbe essere coinvolto anche un secondo mezzo. Un uomo, che stava facendo rifornimento alla pompa di benzina vicina al luogo del sinistro, ha raccontato di aver visto la motocicletta volare via.

“Ho alzato lo sguardo e l’ho vista volare, sono andato a cercare il motociclista vicino alla moto ma non l’ho trovato” ha raccontato l’uomo che ha poi svelato di aver notato il corpo esanime della vittima poco più avanti. Inutili tutti i tentativi di soccorrerlo perché per l’uomo non c’era più nulla da fare.