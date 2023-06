Scontro mortale a Spoleto tra uno scooter e un'auto: 41enne perde la vita, lascia una figlia piccola

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 41 anni è morto nel violento impatto contro un’auto mentre era a bordo del suo scooter per le strade di Spoleto, in provincia di Perugia. Secondo le prime informazioni, la vittima originaria del comune umbro ha perso la vita per i gravi traumi riportati al momento dello schianto. Ne dà notizia ‘La Nazione’.

L’incidente a Spoleto

L’incidente è avvenuto su viale Marconi nel pomeriggio di domenica 18 giugno, non distante dall’abitazione del 41enne. Il fracasso provocato dallo schianto ha fatto accorrere passanti e automobilisti, che hanno assistito alla scena e che hanno provato a prestare i primi soccorsi dando l’allarme al 118. Sul posto è intervenuto invano il personale sanitario: a causa delle gravi lesioni riportate dall’impatto per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Spoleto dove è avvenuto l’incidente mortale

Gli agenti della polizia locale di Spoleto arrivati sul luogo dell’incidente hanno bloccato il traffico e deviato sulle vie parallele per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti, in modo da effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti anche i Vigili del Fuoco.

Le prime ricostruzioni dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando in direzione del centro di Spoleto a bordo del suo scooter, quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato contro un’auto che percorreva viale Marconi in senso opposto all’altezza dell’incrocio con via Manna.

Stando alla testata locale ‘Umbriaon’, la Usl Umbria 2 avrebbe riferito che a bordo della Polo coinvolta nell’incidente ci sarebbero stati un uomo e una donna, che sarebbero “attentamente monitorati dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto, diretto dalla dottoressa Anna Maria Rotelli. Sono stati eseguiti tutti gli esami e gli approfondimenti del caso per valutare le condizioni cliniche dei due pazienti. Rimane in osservazione, fino alla giornata di lunedì, il conducente dell’autovettura coinvolta mentre è stata appena dimessa l’altra paziente che viaggiava con l’uomo”. Sull’accaduto si sarebbe attivata la pm Michela Pertini.

La vittima

La vittima sarebbe stato un dipendente dei Musei Vaticani e per lavoro faceva avanti e indietro da Spoleto. Nel comune umbro il 41enne era conosciuto e benvoluto, cosa che ha fatto diffondere velocemente in città la notizia della sua morte.

I familiari sono accorsi rapidamente sul luogo dell’incidente data la vicinanza con l’abitazione della vittima. L’uomo lascia una figlia di 6 anni.