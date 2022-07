Turismo, sarà un agosto da incubo: le compagnie aeree hanno già cancellato 25mila voli. Le tratte a rischio

Sarà un mese di agosto estremamente complicato per chi dovrà viaggiare in aereo. A farne le spese saranno principalmente i turisti, che come ogni anno in questo periodo si spostano in massa verso le località più gettonate. Il settore aereo è vicino al collasso e non riesce a garantire i voli previsti. Le compagnie aeree hanno già annunciato di aver cancellato 25.378 voli, di cui il 60% in Europa.

Voli cancellati a causa di scioperi e mancanza di personale

La notizia arriva dalla società Cirium ed è stata riportata da Air Journal. A causa della mancanza di personale e degli scioperi che stanno interessando il settore, molte compagnie si sono viste costrette a cancellare voli già programmati. Nel 2020-21, in concomitanza con la pandemia, il traffico aereo globale era praticamente ridotto a zero.

Per risparmiare sui costi le compagnie aeree hanno proceduto a pesanti tagli del personale. Ma ora che la domanda è ripartita più forte di prima, manca proprio il personale (piloti, assistenti di volo, personale di terra) necessario a operare i voli.

Ad agosto i disagi più grandi per il trasporto aereo

Come se non bastasse, i dipendenti “superstiti” o i nuovi assunti sono sottoposti a turni massacranti per cercare di garantire i voli già acquistati. Per questo motivo i sindacati di settore sono sul piede di guerra, e gli scioperi più duri arriveranno nel mese di agosto, col picco di richieste.

Per queste ragioni l’estate 2022 difficilmente sarà quella del “ritorno alla normalità”, almeno per quanto riguarda il trasporto aereo.

Heathrow ha chiesto di fermare la vendita dei biglietti

Tra gli scali europei più sotto pressione c’è quello londinese di Heathrow, che ha chiesto alle compagnie aeree di non vendere più biglietti per l’estate. L’obiettivo è limitare il flusso di passeggeri in partenza a centomila al giorno, numero considerato compatibile con l’attuale forza lavoro dell’aeroporto più traffico del Regno Unito.

Fonte foto: ANSA L’aeroporto di Heathrow ha chiesto lo stop alla vendita dei biglietti

Le compagnie che hanno cancellato più voli

Attualmente, secondo Air Journal, nel mese di agosto sono oltre tre milioni i voli previsti in tutto il mondo. La cancellazione di 25.78 voli, dunque, non sembra essere così impattante. Ma per l’Europa si tratta comunque del 2% dei piani volo previsti.

La classifica delle compagnie che hanno soppresso più voli in vista di agosto vede in testa Turkish Airlines (4.408, di cui la metà verso la Russia). Seguono British Airways (3.600 cancellazioni), EasyJet (2.045), Lufthansa (1.888) e Wizz Air (1.256).

Nel resto del mondo la compagnia brasiliana Azul ha cancellato 2.133 voli, quella coreana Sud KoreanAir 2.033 e l’indiana IndiGo 2.030.