Alessandro Sallusti sindaco di Milano? Feltri lo boccia: "Non è come aggiustare una sedia". E propone Rizzoli

Da diversi giorni si sta facendo sempre più insistente l’idea di un nuovo candidato per il centrodestra come sindaco di Milano, ovvero il direttore de Il Giornale (nonché biografo della premier Giorgia Meloni) Alessandro Sallusti. Una suggestione che non ha però trovato il beneplacito di molti, tra i quali Vittorio Feltri, che propone invece Melania Rizzoli.

Alessandro Sallusti possibile candidato

Nel 2026, salvo improvvisi stravolgimenti, si terranno a Milano le elezioni per il nuovo sindaco, e già da tempo circolano (sia a destra che a sinistra) nomi di possibili candidati a prendere il posto dell’attuale primo cittadino Beppe Sala.

Tra questi è spuntato anche il nome di Alessandro Sallusti, giornalista e direttore responsabile de Il Giornale, che potrebbe essere un nome proposto tanto da Matteo Salvini quanto dalla premier Giorgia Meloni, della quale Sallusti è anche biografo.

Vittorio Feltri (in foto durante la trasmissione Belve), in una intervista, si è detto poco convinto dell'ipotesi di candidare Alessandro Sallusti a sindaco di Milano

Il centrodestra manca a Palazzo Marino da sedici anni, quando Letizia Moratti lasciò il posto a Giuliano Pisapia. E così come ci sono voci che sembrano voler appoggiare la candidatura di Sallusti, pare ce ne siano altrettante che spingono nella direzione opposta, come quella di Vittorio Feltri.

Vittorio Feltri su Alessandro Sallusti

Intervistato sulle pagine de Il Foglio, il giornalista, politico e direttore fondatore di Libero Quotidiano, Vittorio Feltri, ha espresso la sua opinione sull’argomento, e si è detto poco favorevole all’idea di Sallusti come candidato del centrodestra.

“Come preparazione sul piano amministrativo siamo a zero, sia detto naturalmente senza alcuna ostilità verso Sallusti” ha detto Vittorio Feltri, secondo il quale “fare il sindaco non è come aggiustare una sedia”.

“Ripeto, non ho nulla contro Sallusti, ci mancherebbe – ha voluto comunque chiarire Feltri – La mia perplessità riguarda il fatto che, per essere eletti a Milano, bisogna essere conosciuti sul campo come persone con qualche esperienza o come autori di qualche iniziativa nell’amministrazione alle spalle”.

La proposta di Feltri per il sindaco di Milano

Feltri ha poi ricordato l’esperienza fallimentare come candidato sindaco di Luca Bernardo, “medico pediatra, bravissima persona, peraltro mio amico. Ma essere bravi nel proprio mestiere non basta. Milano è una città difficile”.

Anche un altro nome è circolato negli ambienti del centrodestra, quello dell’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Anche questo candidato non convince però Feltri, che ha invece un’idea diversa: “Melania Rizzoli, a mio avviso, sarebbe perfetta”.

È una donna preparatissima sia come medico sia come politico, e ha esperienza come assessore alla Regione Lombardia. E lo dico chiaro e tondo: le donne sono più brave degli uomini, molto più brave e preparate – ha poi concluso Feltri – Melania Rizzoli per Milano saprebbe fare molto e bene”.