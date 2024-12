Vittorio Feltri a Belve parla del rapporto con la moglie: "Non l'ho mai tradita, a volte ho diversificato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ospite della quinta e ultima puntata stagionale di Belve, Vittorio Feltri ha ripercorso momenti intimi e controversi della sua vita. Tra le confessioni sul lungo matrimonio con la moglie e i temi più delicati della sua carriera, Feltri ha stupito con dichiarazioni provocatorie e aneddoti inediti. Il giornalista ha sottolineato di non aver mai pensato di lasciare la partner: “Non l’ho mai tradita, a volte ho diversificato”.

Vittorio Feltri a Belve parla della moglie

Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, in onda martedì 17 dicembre su Rai2, Vittorio Feltri ha affrontato il tema del tradimento con il suo consueto linguaggio provocatorio. Parlando del rapporto con la moglie, Feltri ha smentito di averla mai tradita, precisando: “Non l’ho mai tradita, ho solo diversificato”.

Come riporta Adnkronos, il giornalista ha spiegato che per lui non si tratta di un “tradimento”, ma di una semplice “distrazione” volta a rendere la vita meno monotona.

Fonte foto: IPA

Vittorio Feltri nello studio di Belve

Fagnani ha incalzato Feltri chiedendo se esistesse un accordo implicito con la moglie, ma il direttore ha negato con fermezza.

Il legame con Melania Rizzoli

Durante l’intervista, Vittorio Feltri ha ripercorso alcuni degli eventi più dolorosi della sua vita, come la morte del padre.

Il giornalista ha poi menzionato il suo profondo legame con Melania Rizzoli, definita “l’unica amica del cuore” che abbia mai avuto.

Alla domanda di Fagnani se si trattasse di una forma d’amore, Feltri ha risposto con un’affermazione di grande affetto, pur evitando di entrare troppo nei dettagli.

L’incontro con Papa Francesco

L’intervista ha toccato anche temi controversi legati al Vaticano e a un incontro privato con Papa Francesco.

Feltri ha raccontato un episodio in cui, stando alle sue parole, il Pontefice avrebbe espresso posizioni poco inclusive, sorprendendo con un linguaggio che ha sollevato inevitabili polemiche.

Fagnani ha sottolineato il carattere provocatorio delle sue affermazioni, ma Feltri ha replicato con indifferenza: “È solo una parola, cosa c’è di offensivo?”.