Baba Vanga e le previsioni del 2025, dalla guerra in Europa alla fine del mondo: perché sono tutte fake news

Ormai è diventata una tradizione. Quando si avvicina la fine dell’anno si moltiplicano le notizie sulle presunte previsioni di Baba Vanga, mistica bulgara morta nel 1996, che avrebbe predetto disastri nucleari e guerre fino al 5079, con tanto di data precisa. Si tratta ovviamente di fake news, non ci sono prove scritte e le dicerie vengono interpretate una volta che un determinato evento accade. Insomma, anche le previsioni per il 2025 sono tutte balle: dai contatti con gli alieni alla telepatia.

Le previsioni di Baba Vanga per il 2025

Il primo segnale del fatto che tutto quello che viene attribuito a Baba Vanga sia una bufala è che non si sa con certezza cosa abbia predetto.

Centinaia di siti le attribuiscono, senza alcuna prova scritta, le varie premonizioni fino all’anno 5079.

Per quel che riguarda il 2025 dovrebbero accadere:

Terza guerra mondiale : secondo alcune fonti inglesi non precisate, Baba Vanga l’avrebbe predetta dopo la caduta della Siria;

: secondo alcune fonti inglesi non precisate, Baba Vanga l’avrebbe predetta dopo la caduta della Siria; contatto gli alieni , qui a riportare la previsione ci pensa il Daily Star

, qui a riportare la previsione ci pensa il Daily Star lo sviluppo della telepatia

dopo il contatto con gli alieni, inevitabile la guerra ai marziani

la vittoria di Lewis Hamilton in Ferrari, ovviamente secondo i soliti magazine inglesi

in Ferrari, ovviamente secondo i soliti magazine inglesi l’aumento dell’influenza della Russia con la rielezione di Vladimir Putin (che però è già stato rieletto nel 2024…)

(che però è già stato rieletto nel 2024…) disastri naturali

Previsioni totalmente inventate che, come detto, non si trovano in alcuno scritto e sono alimentate da centinaia di siti di tutto il mondo, con l’unico scopo di creare traffico e monetizzare i contenuti.

Le altre pseudo profezie, assurde, del futuro

Ovviamente circolano previsioni inventate anche oltre il 2025:

2028: esplorazione di Venere

2033: scioglimento delle calotte polari e innalzamento dei mari

e innalzamento dei mari 2043: Europa sotto un governo dominato dai musulmani entro il 2043

entro il 2043 2076: ritorno del comunismo in tutto il mondo

in tutto il mondo 2130: primo contatto con gli alieni (previsione inventata, dato che alcuni siti la spacciano come avvenimento del 2025)

(previsione inventata, dato che alcuni siti la spacciano come avvenimento del 2025) 2170: siccità globale

3005: la guerra contro i marziani (anche qui, già prevista nel 2025)

(anche qui, già prevista nel 2025) 3797: i sopravvissuti alla guerra con i marziani (di 800 anni prima…) dovranno abbandonare la Terra , ormai spolpata e senza più risorse

, ormai spolpata e senza più risorse 5079: la fine del mondo

Chi era Baba Vanga

Vangeiya Pandeva Gushterova, nota come Baba Vanga o Nostradamus dei Balcani, era una profeta nata nel 1911 in Bulgaria e morta l’11 agosto 1996, a 84 anni.

Ogni anno spuntano diverse profezie terrificanti che dipingono il successivo come quello che segnerà la fine dell’umanità.

La sensitiva, cieca dall’età di 12 e semianalfabeta, avrebbe sostenuto di aver ricevuto da Dio il dono di vedere il futuro fino all’anno 5079: non ci sono però prove scritte sugli eventi a cui avrebbe assistito.

Le sue previsioni, che tornano con cadenza annuale ancora oggi, sono interpretazioni altrui di eventi già accaduti, attribuiti alla mistica senza un motivo preciso: non c’è nulla di verificato.

Perché le previsioni sono tutte fake news

Le previsioni di Baba Vanga sono tutte fake news.

Non esistono, sono solo un assurdo passaparola che si è diffuso nel tempo, grazie anche al web, che alimenta un cospirazionismo presente sui social, e non solo.

Teorie inventate come dimostrano anche le previsioni disattese – ovviamente – di recente:

nel 2023 non è esplosa nessuna grande centrale nucleare (se ne parlava già nel 2022, la fake news era tornata a circolare dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia)

non è esplosa nessuna grande (se ne parlava già nel 2022, la fake news era tornata a circolare dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia) la Terra non è stata colpita da una devastante tempesta solare