La profeta Baba Vanga non ha previsto la guerra Israele-Hamas o un disastro nucleare: perché sono fake news

Baba predisse anche che quest’anno la Terra avrebbe sperimentato in qualche modo un cambiamento nella sua orbita. L’arrivo di una tempesta solare di una grandezza mai vista prima sul pianeta Terra è un’altra profezia terrificante della sensitiva bulgara.

Perché sono fake news

Peccato che la sensitiva non abbia lasciato alcuno scritto su ciò che avrebbe previsto per il futuro.

Come spiega Il Fatto Quotidiano, infatti, Baba Vanga, una signora bulgara, peraltro semianalfabeta, e morta nel 1996, non ha lasciato alcun testo scritto su possibili avvenimenti futuri rispetto alla sua morte.

Insomma, spiega la testata diretta da Marco Travaglio, non esiste un documento originale, pubblicato nel quale la signora Vangeiya Pandeva Gushterova abbia lasciato ai posteri qualche indicazione.

Le “profezie, dunque, non esistono. Solo un “passaparola” che si è diffuso nel tempo, ripreso in tempi recenti dal web, ma che tuttavia non hanno alcun fondamento né storico, né scientifico, e che alimentano certo “cospirazionismo” presente sui social, e non solo.