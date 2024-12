ChatGpt down in tutto il mondo, problemi risolti da OpenAI: perché non funzionava

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Down mondiale per ChatGpt. Sono state numerose le segnalazioni di malfunzionamenti e disservizi da parte del famoso chatbot di OpenAI nelle ultime ore. Problemi simili sono stati riscontrati anche con il modello di generazione video Sora, anch’esso sviluppato dall’azienda californiana guidata da Sam Altman. “Stiamo attualmente indagando e pubblicheremo un aggiornamento non appena possibile”, aveva fatto sapere la società attraverso una nota, prima di risolvere definitivamente il problema.

ChatGpt down in tutto il mondo, le parole di OpenAI

“Stiamo riscontrando un problema con un alto tasso di errori su ChatGpt, sull’Api e su Sora”, ha comunicato OpenAI in un aggiornamento dello stato di avanzamento nella tarda mattinata di giovedì 26 dicembre (ora locale in California).

In Italia, infatti, i disservizi sono durati dalla tarda serata di giovedì 26 fino alle 5 del mattino di venerdì 27.

La società ha successivamente dichiarato che i problemi provenivano da “un fornitore a monte“, senza tuttavia citare alcun nome.

Le segnalazioni

La pagina di stato dell’azienda mostrava come ChatGpt e l’interfaccia di programmazione delle applicazioni (Api) avessero subito un’interruzione “importante”.

Per Sora – il modello text-to-video rilasciato ufficialmente a inizio dicembre – si sarebbe trattata invece di un’interruzione “parziale”.

Secondo il sito di monitoraggio Downdetector, nell’arco di 24 ore sono state oltre 12mila le persone che hanno segnalato problemi legati alle piattaforme.

ChatGpt aveva già subito un blackout pochi giorni dopo il rilascio di Sora, così come agli inizi di giugno. In quei casi, i down erano durati solo poche ore.

Le reazioni sui social

Come prevedibile, l’interruzione ha generato le reazioni degli utenti sui social.

“Mi rifiuto di andare su Google come un cavernicolo“, ha scritto ironicamente un utente su X.

“ChatGpt non funziona. Ricomincio a usare il cervello”, il commento altrettanto spiritoso di un altro profilo.