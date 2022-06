Sciopero aerei 25 giugno, stop di Ryanair, Volotea e Easyjet: voli a rischio, voli garantiti e rimborsi

Sabato 25 giugno è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore da parte del personale delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air, Crewlink, Easyjet e Volotea. I sindacati sono Filt-Cgil e Uilt-Uil. A tal proposito Uiltrasporti (in merito a Easyjet e Volotea, per Ryanair la compagnia non prevede grande astensione) ha sottolineato che questo secondo sciopero in pochi giorni (dopo quello dell’8 giugno) è stato indetto per “il perdurare delle inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare”.

Nel comunicato si fa riferimento a licenziamenti ingiustificati e al totale degrado delle relazioni industriali, a danno di passeggeri ed equipaggi (Easyjet), ma anche al mancato adeguamento delle retribuzioni minime e all’abbassamento dei salari (Volotea).

I voli garantiti da Ryanair, Malta Air e Crewlink

Nella giornata di giovedì 23 giugno, il country manager di Ryanair, Mauro Bolla, ha anticipato che la compagnia non prevede molti disagi per la giornata di sciopero di sabato 25 giugno.

Bolla ha sottolineato che l’agitazione è stata indetta “da sindacati che non hanno rappresentatività in Ryanair: vediamo quante saranno le adesioni anche di chi non ha un sindacato di appartenenza. Un piano di emergenza? Noi pensiamo sempre alla situazione migliore non alla peggiore. Bisogna tenere presente che questo riguarda la situazione in Italia, ma lo sciopero è anche europeo”.

Ottimismo che deriva anche dagli scioperi precedenti. Il più recente è quello dell’8 giugno a cui – ha spiegato Bolla -“non ha partecipato nessun assistente di volo o appartenente alla crew di bordo. Tutte le cancellazioni sono state legate allo sciopero dei controllori di volo. Ad oggi Ryanair ha negoziato un contratto di lavoro con i sindacati più rappresentativi. Sindacati che sabato non sciopereranno”.

A prescindere da cosa succederà, Ryanair ha reso noto che saranno garantiti:

tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Inoltre, sono garantiti anche i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera (con esclusione del traffico continentale):

RYR 04802 CIAMPINO (LIRA) CAGLIARI (LIEE);

RYR 02261 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC).

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Infine, sono ugualmente assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio sciopero e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti dall’inizio dello sciopero stesso;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza: RYR 2005 BERGAMO (LIME) TEL AVIV (LLBG) ;

tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

I voli garantiti da Easyjet

La compagnia Easyjet ha reso noto che saranno garantiti:

tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Inoltre, sono garantiti anche i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera (con esclusione del traffico continentale):

EJU 4801 NAPOLI (LIRN) CATANIA (LICC);

EJU 4819 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO);

EJU 4820 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN);

EJU 3394 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ);

EJU 3368 BERGAMO (LIME) OLBIA (LIEO).

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Infine, sono ugualmente assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio sciopero e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti dall’inizio dello sciopero stesso;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza: EJU 2565 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG);

tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

I voli garantiti da Volotea

La compagnia Volotea ha reso noto che saranno garantiti:

tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Inoltre, sono garantiti anche i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera (con esclusione del traffico continentale):

VOE 1551 ANCONA (LIPY) CAGLIARI (LIEE);

VOE1550 CAGLIARI (LIEE) ANCONA (LIPY);

VOE1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY);

VOE1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN);

VOE1541 OLBIA (LIEO) PALERMO (LICJ).

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Infine, sono ugualmente assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio sciopero e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti dall’inizio dello sciopero stesso;

tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

Come ottenere un rimborso in caso di volo cancellato

In caso di sciopero, il viaggiatore può chiedere il rimborso del biglietto direttamente sul sito della compagnia: ecco come fare.