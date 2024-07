Caos trasporti: sciopero di treni e mezzi pubblici il 6 e 7 luglio, in arrivo 24 ore di fuoco: tutte le info

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Weekend caldo per i trasporti. Uno sciopero nazionale di 24 ore è stato proclamato dai sindacati Cub, Sgb e Uilt-Sgk: saranno interessati treni in tutta la penisola. Un altro sciopero è annunciato anch’esso tra le giornate di sabato 6 luglio e domenica 7 luglio: riguarderà i mezzi pubblici.

Sciopero sabato 6 luglio e domenica 7 luglio: treni a rischio per 24 ore

Il primo sciopero partirà dalle 21 di sabato 6 luglio e durerà fino alle 21 di domenica 7 luglio. Incrocerà le braccia il personale del trasporto ferroviario.

Saranno interessati i treni gestiti dal Gruppo Fs Italiane, Trenitalia, Italo, Trenord e i treni Sad. Lo sciopero è sulla domenica, motivo per cui non ci saranno fasce di garanzia: i treni saranno a rischio per tutte le 24 ore dell’agitazione.

Sciopero dei treni: l’annuncio di Trenitalia

Le modifiche al servizio ferroviario potrebbero però partire prima dello sciopero e continuare anche dopo la fine dello stesso.

Trenitalia ha comunicato che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni.

Per quanto riguarda i collegamenti garantiti, l’azienda invita i viaggiatori ad esplorare la sezione “Treni garantiti in caso di sciopero” del sito di Trenitalia. Altri metodi per tenersi informati sull’andamento dello sciopero: consultare l’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, trenitaliatper.it, trenord.it, chiamare il numero verde gratuito 800 89 20 21, o recarsi alle biglietterie e ai presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Sciopero a Roma: orari, fasce, quali mezzi pubblici riguarderà

Lo sciopero di 24 ore dei ferrovieri non sarà il solo: ce ne sarà un secondo. Nelle grandi città infatti si fermano anche i mezzi. A Roma, domenica 7 luglio, il trasporto pubblico è a rischio a causa di uno sciopero serale di 4 ore, dalle 20:30 alle 0:30, indetto a livello nazionale dal sindacato Orsa.

Interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. A rischio quindi bus, metro e tram di Roma e del Lazio.

Lo sciopero potrebbe riguardare anche le linee notturne.

Sciopero a Milano: orari, fasce, quali mezzi pubblici riguarderà

Coinvolta anche la città di Milano. Anche qui è previsto uno stop dei mezzi pubblici che potrebbe creare disagi domenica 7 luglio nella rete del trasporto pubblico di Milano gestita da Atm.

A partire dalle 22 del 7 fino alle 2 dell’8 luglio stop a tram, bus e metro.

Il sindacato ha indetto l’agitazione per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri.