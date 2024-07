Rissa sul volo Ryanair Catania-Pisa tra l'hostess e la passeggera, Polizia a bordo: la lite per un finestrino

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Rissa su un volo Ryanair Catania – Pisa: il litigio tra una hostess della compagnia e una passeggera ha ritardato la partenza dell’aereo, che alla fine è decollato con sette ore di ritardo. Stando alle testimonianze dei presenti, la lite è degenerata dopo che l’assistente di volo ha richiesto alla passeggera di alzare l’oscurante del finestrino. Tuttavia, la donna si è rifiutata perché infastidita dal sole.

Rissa sul volo Ryanair Catania – Pisa: hostess e passeggera causano ritardo di sette ore

L’intera vicenda della rissa sul volo Ryanair Catania – Pisa è stata ricostruita dal quotidiano La Sicilia, grazie alla giornalista Teresa Monaca. Il magazine ha infatti riportato la testimonianza della giornalista che, al momento dei fatti, era presente in qualità di passeggera.

La vicenda si è svolta lo scorso 19 luglio, a poche ore dal blocco informatico causato dal cyber guasto a Microsoft, che ha avuto come conseguenza vari disservizi negli aeroporti di tutti il mondo.

Fonte foto: 123RF

Dopo un primo ritardo, il volo Ryanair era pronto per la partenza alle 18.15

Il volo Ryanair Catania – Pisa era già in ritardo: la partenza, inizialmente prevista per le 12.45, è slittata alle 18.15. Tuttavia, poco prima del decollo, una hostess della compagnia e una passeggera a bordo del velivolo hanno dato il via ad una violenta lite.

L’esito dell’alterco è stato un ulteriore ritardo: il volo è riuscito a decollare dopo un totale di sette ore.

Volo Ryanair Catania – Pisa, per sedare la rissa interviene la Polizia

Il racconto della giornalista Teresa Monaca prosegue con la descrizione della rissa: la lite tra hostess e passeggera è iniziata a causa dell’oscurante del finestrino.

La passeggera, infatti, era seduta accanto ad uno dei finestrini e, secondo la ricostruzione, avrebbe rifiutato di sollevare l’oscurante a seguito della richiesta dell’assistente di volo.

Tuttavia, com’è noto, prima della partenza è necessario sollevare tutti gli oscuranti degli oblò. Ma la passeggera, infastidita dal sole, non ha voluto sentire ragioni.

Tra la donna e l’hostess è dunque scoppiato una rissa che ha reso necessario l’intervento della Polizia.

Passeggeri “reclusi” per le due ore successive

Mentre la Polizia interveniva per sedare la rissa sul volo Ryanair Catania – Pisa, agli altri passeggeri non è rimasto altro da fare se non attendere altre due ore.

La faccenda si è conclusa solo quando le Forze dell’Ordine hanno obbligato la passeggera e la madre a scendere dall’aereo.