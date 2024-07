Cyber guasto a Microsoft e computer down in tutto il mondo, aeroporti e banche bloccati: cosa sta succedendo

Improvvisa interruzione delle reti computer in tutto il mondo, tra banche, media e compagnie aeree. La causa sarebbe un malfunzionamento delle piattaforme Microsoft che starebbe mettendo in atto “azioni di mitigazione” per arginare il problema. Secondo l’agenzia di stampa Afp, sarebbe da escludere al momento un attacco hacker a livello globale.

Aeroporti KO: ritardi e voli cancellati

Il blackout riguarda le i sistemi informatici dei servizi in tutto il globo, dall’aeroporto di Sydney alla Borsa di Londra, dove si stanno verificando interruzioni della sua piattaforma di scambi.

In particolare, risultano KO i computer di diversi scali negli Stati Uniti centrali e in Australia, dove l’interruzione dei servizi di Google Cloud ha provocato la cancellazione di centinaia di voli. Secondo la piattaforma di monitoraggio del traffico aereo FlightAware, la compagnia aerea americana Frontier Airlines ha cancellato 147 voli e ne ha ritardati altri 212, mentre altri disservizi hanno interessato anche il 45 per cento di voli operati dalla compagnia aerea Allegiant e il 23 per cento di quelli della compagnia Sun Country.

Secondo l’Autorità federale per l’aviazione statunitense (Faa), inoltre, American Airlines ha bloccato a terra tutti i suoi aerei a causa di problemi di comunicazione. Anche la United Airlines ha fatto sapere di avere sospeso i voli, al pari di centinaia di compagnie aree in tutto il mondo, da Amsterdam a Hong Kong.

Ryanair ha raccomandato ai propri clienti di recarsi in aeroporto con tre ore di anticipo a causa dei problemi sulla rete. Anche gli aeroporti di Roma hanno comunicato che “nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici”.

Borse in ritardo

Il down dei servizi di Microsoft ha colpito anche il settore finanziario, inclusa la Borsa di Londra, dove la piattaforma London Stock Exchange ha subito delle interruzioni.

Nella mattinata di venerdì 19 luglio l’indice Ftse Mib di Piazza Affari è stato calcolato in ritardo. Ftse Russell, la società che gestisce l’indice, ha fatto sapere alle ore 9 che il valore del Ftse Mib non era aggiornato e che sarebbero seguiti aggiornamenti. Alle 9,32 è seguita una comunicazione urgente nella quale si è spiegato che la corretta diffusione dell’indice Ftse Mbi è stata ripristinata.

L’annuncio di Microsoft

Microsoft ha fatto sapere che i servizi cloud sarebbero stati ripristinati, confermando che i clienti dell’area degli Stati Uniti centrali potrebbero riscontrare problemi con più servizi Azure, la piattaforma di cloud computing per la gestione di applicazioni e servizi, e la sua suite di app Microsoft 365, inclusi “guasti con le operazioni di gestione dei servizi e la connettività o la disponibilità dei servizi”.

Computer bloccati

Il blocco delle reti dei computer ha riguardato anche i sistemi di comunicazione e media in diverse parti del mondo. In Australia l’operatore telefonico Telstra Group sta fronteggiando disservizi e rallentamenti per i “problemi globali che interessano CrowdStrike e Microsoft”.

Nel Regno Unito, l’emittente Sky News non ha potuto trasmettere a causa dei malfunzionamenti dei servizi Microsoft è non andata in onda. I disagi in Gran Bretagna stanno riguardano anche i sistemi ferroviari della Govia Thameslink Railway.

