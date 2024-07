Formaggio con il latte crudo, bimbo in coma da 7 anni: la rivelazione choc del padre sulle minacce di morte

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giovanni Battista Maestri, il papà del bimbo in coma dal 2017 per aver mangiato del formaggio lavorato con latte crudo contaminato da Escherichia coli, ha fatto una rivelazione choc.

Le minacce al papà del bimbo in coma per colpa del formaggio

In alcune dichiarazioni riportate dal Corriere del Trentino, Giovanni Battista Maestri, protagonista di una lunga lotta contro il latte crudo, ha rivelato: “Ho ricevute tante lettere anonime con disegnate delle pistole. A chi ha testimoniato in aula e aveva dichiarato che il tubo era sporco di sterco hanno inviato un bossolo”.

Poi ha aggiunto: “Ma io non mi fermo. Tutto questo mi dà ancora più coraggio e ora voglio andare avanti per salvare altri bambini“.

Il formaggio è stato prodotto in un caseificio di Coredo, in Trentino.

L’appello del papà del bimbo in coma da 7 anni

In una conferenza stampa organizzata il 24 luglio, il papà del bimbo in coma ha lanciato un appello: “I formaggi con latte crudo con media e bassa stagionatura devono essere vietati per i bambini sotto i dieci anni come succede in altri Paesi europei. In Francia i prodotti caseari con latte crudo sono vietati ai bimbi sotto i cinque anni”.

Giovanni Battista Maestri ha detto anche: “I formaggi lavorati con latte crudo a medio-bassa stagionatura devono essere dichiarati pericolosi per i bambini. Invece, nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, viene indicata la bollitura del latte crudo prima del consumo, mentre al punto 4 si cita testualmente ‘se acquisti formaggi e latticini prediligi per i bambini prodotti a latte pastorizzato’. Se c’è l’obbligo di far bollire il latte, ci deve essere l’obbligo, per i bambini, di produrre solo il formaggio con il latte pastorizzato. I bambini vengono uccisi sia bevendo il latte crudo che mangiando i prodotti caseari a latte crudo”-

Il risarcimento da un milione di euro

La conferenza stampa è stata organizzata a distanza di pochi giorni dalla conferma in appello della condanna dell’ex presidente del caseificio e del casaro per lesioni gravissime.

Il giudice ha liquidato una provvisionale di 600 mila euro al bambino e 200 mila euro a ciascun genitore.

Giovanni Battista Maestri, a tal proposito, ha detto: “Li userò per continuare la mia battaglia e a chi dice che lo sto facendo per i soldi vorrei dire che provi a vivere la mia vita, anzi che si metta al mio posto perché una vita ormai non ce l’ho più”.