Col nuovo Codice della strada arrivano multa e ritiro della patente per chi usa il telefono alla guida

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’uso del telefono alla guida resta una delle principali cause di incidenti: per questo motivo, il nuovo Codice della Strada inasprisce le sanzioni, con una multa fino a oltre 2500 euro e la sospensione della patente. L’utilizzo del telefono resta comunque ancora possibile, utilizzando però le nuove tecnologie, come Bluetooth e CarPlay, che consentono di prevenire distrazioni pericolose.

Telefono alla guida, multa e sospensione della patente

L’approccio più rigido del nuovo Codice della Strada rispetto all’uso del telefono alla guida è rappresentato dalle novità in merito alle sanzioni previste.

La multa per essere “pizzicati” con il telefono al volante è stata quadruplicata, da 165 a 660 euro. Per quanto riguarda la patente, questa viene sospesa per un tempo crescente al decrescere dei punti: una settimana se il conducente ha tra 11 e 19 punti, mentre con meno di 10 punti si va da 15 giorni a un massimo di due mesi.

Fonte foto: ANSA

Controlli stradali dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada

Per chi persiste nell’infrazione, le multe lievitano fino al tetto di 2588 euro, con ritiro della patente fino a tre mesi e una perdita di 8-10 punti.

Come usare il telefono mentre si guida

In un’epoca nella quale è sempre più difficile non restare connessi, non potendo rinunciarvi nemmeno mentre si guida, di soluzioni per utilizzare il telefono senza rischi, per la verità, ne sono state trovate diverse.

Tutti gli smartphone hanno oggi la possibilità di collegarsi con le auto più moderne, ed anche le vetture vecchie si possono adattare, sfruttando soluzioni economiche come trasmettitori dal costo sostenibile, o accessori compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, che facilitano l’uso sicuro del telefono.

Il nuovo Codice della Strada per contrastare gli incidenti

In Italia si stima che un quarto degli incidenti stradali, circa 400mila ogni anno, è legato all’uso improprio del telefono mentre si guida.

Secondo i dati Istat del 2022, il 15% degli incidenti, oltre 37.000 casi, è attribuibile alla guida distratta. Le infrazioni per uso improprio del cellulare rappresentano il 97,6% delle multe emesse per violazioni dell’articolo 173 del Codice della Strada, come riportato dalla Polizia Stradale.

L’ultima ricerca condotta da Anas rivela però un miglioramento nell’abitudine di utilizzare il cellulare durante la guida. Nel 2024, solo il 7,4% degli automobilisti è stato sorpreso a farne uso, in calo rispetto al 9,6% del 2023 e al 10,3% del 2022.

Tuttavia, i guidatori under 40 mostrano un trend opposto: il 9,9% continua a usare lo smartphone, contro il 5,6% degli over 60.