Aereo di linea precipita in Kazakistan ed esplode con più di 70 persone a bordo, ci sono sopravvissuti

Tragedia in Kazakistan: un aereo di linea della Azerbaijan Airlines partito da Baku e diretto in Russia, a Grozny, è precipitato nei pressi della città di Aktau. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero almeno sei sopravvissuti. Dalle prime ipotesi emerge che l’aeromobile si sarebbe scontrato con uno stormo di uccelli.

Aereo precipita in Kazakistan, cosa sappiamo

Un aeromobile di linea della Azerbaijan Airlines è precipitato nei pressi di Aktau, in Kazakistan, con a bordo più di 70 passeggeri tra viaggiatori e membri dell’equipaggio.

Secondo le prime indiscrezioni riferite dalle fonti russe e riportate dal Corriere della Sera il volo era partito da Baku, capitale dell’Azerbaijan, ed era diretto nello Stato russo della Cecenia, nella città di Grozny.

I motivi dello schianto non sono ancora stati resi noti in via ufficiale. Le prime ipotesi parlano di uno schianto con uno stormo di uccelli, ma nell’ultima ora è emersa l’ipotesi delle difficoltà tecniche dovute alla nebbia che limitava la visibilità nei pressi dell’aeroporto di Grozny.

Una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera rivela che i membri dell’equipaggio avrebbero segnalato problemi dovuti alla scarsa visibilità, quindi l’aereo sarebbe stato dirottato in un primo momento verso Makhachkala e verso Aktau in un secondo momento. Le notizie sulle cause dell’incidente, quindi, sono ancora in divenire.

L’esplosione

I piloti hanno dunque sorvolato l’aeroporto di Aktau e hanno chiesto l’atterraggio di emergenza, ma non sarebbero stati in grado di controllare la discesa dell’aeromobile.

L’aereo si è dunque schiantato al suolo con la parte anteriore per poi esplodere per la violenza dell’impatto. Le autorità sono sul luogo dell’incidente per domare l’incendio.

Articolo in aggiornamento