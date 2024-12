Incidente aereo in Messico, almeno 7 morti nello schianto di un Cessna 207 da turismo a Jalisco

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un aereo da turismo è precipitato in una zona boscosa del Messico, provocando la morte di almeno sette delle persone che erano a bordo. Lo schianto del piccolo velivolo, un Cessna 207, si è verificato nello stato di Jalisco, nell’Ovest del Paese. Secondo le informazioni rese note dalle autorità locali, date le difficoltà di accesso all’area, non si può escludere al momento un numero maggiore di vittime.

L’aereo caduto in Messico

L’aereo era partito dalla località La Parota, situata nello stato confinante di Michoacan, per poi cadere per cause ancora sconosciute nel pomeriggio di domenica 22 dicembre.

Nell’impatto il Cessna ha preso fuoco. L’incendio è stato controllato ed estinto prima che potesse diffondersi nella fitta zona boschiva circostante.

Fonte foto: X -Protección Civil JAL

I soccorsi nei boschi di Jalisco

La protezione civile di Jalisco ha comunicato di essere in attesa dell’arrivo degli investigatori forensi per rimuovere e identificare i corpi, oltre a escludere la presenza di dispersi o altri morti rispetto al bilancio di sette vittime stimato finora. La folta vegetazione della zona sta rendendo difficili le operazioni di recupero delle salme.

In coordinamento con le autorità delle vicine città di Quitupan e Mazamitla, i soccorritori sono al lavoro nell’area interessata dall’incidente insieme ai funzionari del segretariato della difesa nazionale Sedena.

“Un incendio è stato spento e sono state eseguite misure di mitigazione del rischio per prevenire possibili danni ulteriori” ha comunicato la protezione civile messicana tramite i suoi canali social.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dello schianto.

L’incidente aereo a New York

Uno degli ultimi incidenti aerei con vittime si è verificato nello stato di New York, dove un piccolo velivolo monomotore è precipitato sull’Interstate 684, nei pressi dell’aeroporto di Westchester, provocando un morto e un ferito grave tra le due persone a bordo.

Il mezzo decollato da Linden, in New Jersey e caduto nella località americana di Harrison, un Tecnam P2008, avrebbe subito un guasto mentre si trovava a circa 960 metri di altezza.