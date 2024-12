Aereo si schianta sull'autostrada a New York, il video dopo l'incidente: un morto e un ferito

Paura in autostrada. Un piccolo aereo monomotore si è schiantato ad Harrison, New York, sull’Interstate 684 situata nei pressi dell’aeroporto di Westchester. A bordo c’erano due persone: il bilancio è di un morto e di un ferito grave. Il Tecnam P2008 era decollato da Linden, in New Jersey, quando all’improvviso si sarebbe verificato un guasto a bordo. Il video dell’incidente è diventato virale.

Aereo si schianta sull’autostrada a New York

Stando alle cronache locali, l’incidente aereo sarebbe avvenuto intorno alle ore 19 di giovedì 12 dicembre.

Raggiunto i circa 3.150 piedi di altitudine, il pilota avrebbe segnalato un guasto al motore, tentando un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Westchester.

Le immagini dal luogo dell'incidente dopo lo schianto dell'aereo sull'autostrada

Purtroppo, però, il Tecnam P2008 è precipitato sulla autostrada vicina allo scalo, scatenando il panico tra gli automobilisti.

Soccorsi immediati dopo l’incidente: un morto e un ferito grave

La macchina dei soccorsi si è attivata subito, per soccorrere le due persone a bordo dell’aereo.

Una è stata trovata morta, l’altra sarebbe stata trasportata in gravi condizioni al Westchester Medical Center: le autorità non hanno ancora diffuso la loro identità.

La governatrice Kathy Hochul ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie coinvolte e ha lodato l’efficienza dei soccorritori intervenuti: “Il nostro impegno è garantire la sicurezza e supportare la comunità in questo momento difficile”.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

La Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno aperto le indagini per accertare le cause del guasto segnalato dal pilota prima dello schianto e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Inoltre, il Dipartimento per la Conservazione Ambientale è al lavoro per contenere una fuoriuscita di carburante, provocata dall’impatto.

Chiusa l’autostrada

L’incidente aereo ha portato ovviamente alla chiusura completa dell’autostrada I-684 in entrambe le direzioni, causando disagi al traffico.

Per venire incontro agli automobilisti, le autorità hanno predisposto percorsi alternativi.