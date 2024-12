Tutti i voli di American Airlines sospesi alla vigilia di Natale per "problemi tecnici": poi il dietrofront

American Airlines ha sospeso tutti i voli negli Usa alla vigilia di Natale per “problemi tecnici“. La stessa compagnia aerea lo ha confermato attraverso i social, dopo l’annuncio della Federal Aviation Administration: “La vostra sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza”, si aggiunge, precisando che “il nostro team sta lavorando per risolvere il problema in modo che possiate tornare in tutta sicurezza dalla vostra famiglia”. Disagi per milioni di persone pronte a partire per le vacanze di Natale. Poco dopo è arrivato il dietrofront che ha rimesso in pista i velivoli.

Il comunicato di American Airlines sui social

Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, American Airlines ha scatenato il panico negli Usa, informando gli utenti di aver sospeso tutti i voli per “problemi tecnici”.

La notizia era stata lanciata dalla Federal Aviation Adminisration che, dopo le 8 del mattino (ora locale sulla costa orientale), aveva poi aggiunto come la compagnia aerea avesse ripreso le operazioni regolarmente, dopo un blocco di circa un’ora.

American Airlines aveva confermato i “problemi tecnici” sui social, salvo poi rimuovere l’avviso.

“Il nostro team sta attualmente lavorando per risolvere il problema. Non è stato fornito un intervallo di tempo stimato, ma stanno cercando di risolverlo nel minor tempo possibile”, recitava un post su X.

Cosa sappiamo sui “problemi tecnici”

Federal Aviation Administration e American Airlines non hanno ancora spiegato la natura del problema tecnico: si attende un comunicato chiarificatore.

L’ennesimo blocco dei voli del 2024

Come ricordato dal New York Times, non è la prima volta che l’aviazione americana si ferma per un problema tecnico nel 2024.

A luglio, infatti, un aggiornamento software difettoso fornito dall’azienda di sicurezza informatica CrowdStrike aveva causato un’interruzione tecnologica globale, colpendo molte aziende, comprese alcune compagnie aeree tra cui proprio American Airlines.

Nel dicembre 2022, invece, erano state le condizioni meteo a colpire i viaggiatori durante il Natale, con la compagnia Southwest Airlines costretta a stare ferma per giorni, alle prese con problemi tecnici e logistici tra cui l’incapacità di posizionare efficientemente gli equipaggi dove necessario: in quell’occasione erano rimasti a terra circa 2 milioni di passeggeri, con perdite per l’azienda – tra mancati guadagni e risarcimenti – di oltre 1 miliardo di dollari.