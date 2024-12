Aereo precipitato in Kazakistan, tra le ipotesi anche esplosione, birdstrike o abbattimento: cosa non torna

L‘aereo precipitato nei pressi di Aktau, in Kazakistan, al momento porta con se una serie di domande senza risposta. Il velivolo, un Embraer 190 dell’Azerbaijan Airlines, era partito da Baku ed era diretto a Grozny, in Cecenia, con 69 persone a bordo. Al momento, le autorità locali riferiscono di 32 sopravvissuti e 29 vittime. Gli investigatori stanno vagliando diverse ipotesi per spiegare le cause dello schianto, dall’esplosione al birdstrike fino all’abbattimento.

Aereo precipitato in Kazakistan: l’ipotesi abbattimento

Come riporta Ansa, tra le teorie emerse nelle ore successive alla tragedia c’è quella di una possibile esplosione a bordo, forse dovuta a una bombola di ossigeno difettosa.

Questa ipotesi si basa sui danni osservati sulla fusoliera, dove sono evidenti alcuni fori che potrebbero derivare da una deflagrazione interna.

Un’altra pista investigativa, avanzata dopo l’analisi delle immagini dei rottami, riguarda un possibile abbattimento. Alcuni fori sulla coda e sullo stabilizzatore, infatti, presentano caratteristiche compatibili con danni da proiettili o frammenti esplosivi.

Fonti ucraine, invece, suggeriscono che l’aereo potrebbe essere stato colpito mentre attraversava un’area a rischio di attacchi, forse durante operazioni di difesa contro droni su Grozny. Tale teoria però al momento non è stata confermata da fonti ufficiali, come del resto le altre.

Le altre piste: Birdstrike o errore umano

Inizialmente, le autorità locali avevano ipotizzato che il disastro fosse stato causato da un birdstrike, ossia una collisione con uno stormo di uccelli. Tuttavia, questa teoria è stata in parte accantonata visto che non ci sono evidenze che i motori abbiano preso fuoco, un evento comune in caso di birdstrike.

Gli esperti stanno anche valutando la possibilità di errori tecnici o umani ma servirà tempo per avere conferme in questo senso. Secondo i dati di FlightRadar24, il velivolo ha registrato anomalie nei sistemi Gps poco prima dello schianto. Inoltre, sono state rilevate variazioni di altitudine durante l’avvicinamento all’aeroporto di Aktau: forse a bordo si stava verificando una situazione di emergenza.

Indagini e lutto nazionale in Azerbaigian

Le autorità del Kazakistan e dell’Azerbaigian hanno avviato indagini congiunte per determinare le cause del disastro. Un procedimento penale è stato aperto dalla polizia kazaka per violazione delle norme di sicurezza. Intanto giovedì 26 dicembre è stato dichiarato giorno di lutto nazionale in Azerbaigian.

Il mistero sull’incidente al momento rimane fitto e tutte le ipotesi restano sul tavolo. Le indagini, iniziate immediatamente dopo la tragedia, proseguono con il supporto di esperti internazionali.