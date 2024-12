Che tempo fa a Capodanno secondo le previsioni meteo: stabilità con l'anticiclone, pioggia su alcune regioni

Che tempo farà a Capodanno? Se lo chiedono in tanti, in Italia, per capire cosa aspettarsi l’ultimo giorno del 2024. In realtà, secondo le previsioni meteo, l’anticiclone dovrebbe garantire una certa stabilità già da qualche giorno prima della notte di San Silvestro. Ecco cosa ci aspetta dagli ultimi giorni del 2024 fino all’Epifania 2025.

Che tempo farà fino a Capodanno

L’anticiclone arrivato anche sull’Italia ha spazzato il maltempo, portando una stabilità che dovrebbe durare fino alla fine dell’anno.

Gelate e freddo al Centro-Nord, possibili lievi precipitazioni tra Campania, Puglia e Sicilia tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre.

Fonte foto: ANSA Campo di Giove (L’Aquila) mercoledì 25 dicembre, sepolta dalla neve

Le previsioni dovrebbero comunque via via migliorare anche al Sud, già da domenica 29 dicembre.

Smog in aumento con l’anticiclone: aria inquinata

Con l’anticiclone, però, l’aria sarà più stagnante, soprattutto al Nord Italia, con problemi legati allo smog.

Da venerdì 27 a domenica 29 dicembre aumenteranno le concentrazioni di PM10, soprattutto a:

Torino

Milano

Bergamo

Brescia

Rovigo

Ferrara

Firenze

Campania

Che tempo farà la notte di Capodanno

Gli esperti di 3bMeteo prevedono condizioni stabili e asciutte, nonostante temperature sotto la media del periodo.

Ci si attende qualche perturbazione solo sulle regioni tirreniche, per il resto l’anticiclone dominerà anche a Capodanno, garantendo stabilità.

Che tempo farà tra Capodanno e l’Epifania

La prima settimana del 2025 dovrebbe proseguire con poche precipitazioni e temperature ancora sotto la media, ma comunque in aumento.