Barbara D'Urso riceve il Tapiro da Striscia la Notizia dopo il divorzio da Pier Silvio Berlusconi e Mediaset

Barbara D’Urso intercettata a Milano da Valerio Staffelli. La conduttrice campana ha ricevuto un altro Tapiro d’Oro (il 14esimo in carriera) dallo storico inviato di Striscia la Notizia che, dopo averla raggiunta, le ha chiesto un parere sull’addio a Mediaset e che cosa sia successo con Pier Silvio Berlusconi. Inoltre non è mancata una domanda sulla conduzione di Pomeriggio5, talk oggi nelle mani di Myrta Merlino.

Tapiro d’Oro a Barbara D’Urso: replica alla domanda su Pier Silvio Berlusconi

“Perché il Tapiro? Cosa ho fatto? Non parlo da anni, non dico niente e non faccio niente”. Così D’Urso nel vedere Staffelli che è riuscito a fermarla per le vie di Milano.

“Questo è un Tapiro “benaugurante” con il corno (portafortuna, ndr)”, ha fatto notare l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci che ha poi incalzato la presentatrice sulla rottura dei rapporti con Mediaset.

Fonte foto: ANSA Pier Silvio Berlusconi

“Con Berlusconi? Con Mediaset? Successo qualcosa?”, la domanda del giornalista.

“Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”, la replica diplomatica della D’Urso. In realtà qualcosa è accaduto.

Nell’estate 2023 la conduttrice è stata estromessa da qualsiasi progetto Mediaset. La frattura con l’azienda di Cologno Monzese è stata inaspettata e profonda.

La D’Urso, in alcune occasioni, ha lasciato intendere chiaramente di pensare che i vertici Mediaset siano stati irriconoscenti nei suoi confronti, lamentando anche che la scelta repentina di non farla più andare in video non le ha permesso di salutare il pubblico che l’ha seguita per anni.

Pomeriggio5, la risposta sulla conduzione di Myrta Merlino

“Abbiamo visto che il programma che sta facendo la ‘Maga Merlino‘ al posto suo, non è che sta andando benissimo…”, ha sussurrato sempre Staffelli, riferendosi a Pomeriggio5.

“La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo. Teatro, manifestazioni, cose, robe etc… Non ho tempo”, la replica della d’Urso che, evidentemente, in questo momento non ha intenzione di alimentare le polemiche.

Le dichiarazioni sull’ospitata a Ballando. E su Sanremo “niente di vero”

Sempre Staffelli: “Abbiamo visto che è andata sola a Ballando con le Stelle, costava troppo? La Rai non aveva i soldi? Non è che costava troppo anche di luci?”.

“Le “luci della d’Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”, ha dichiarato sorridendo la conduttrice campana.

“Carlo Conti sembrava che la portasse a Sanremo e invece niente”, l’ultima punzecchiatura dell’inviato di Striscia. “Non è vero niente”, ha chiosato la D’Urso, sempre senza perdere il sorriso.