Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: botta e risposta su querele, citata la Boccia

Scintille in prima serata su Rai 1 tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. La nota conduttrice si è esibita nella seconda untata della nuova stagione di Ballando con le stelle, accettando per una serata l’invito di Milly Carlucci. Tra i complimenti ricevuti per la sua esibizione dai componenti della giuria, l’ex volto storico di Canale 5 ha incassato anche quelli della giornalista Selvaggia Lucarelli, con la quale non ha mancato di ricordare le vecchie ruggini.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle

L’ex presentatrice di Pomeriggio Cinque, reduce dal doloroso divorzio con Mediaset, è stata introdotta da Milly Carlucci con una clip.

Un filmato in cui Barbara D’Urso ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, proprio riferendosi all’allontanamento dalla rete che l’ha resa famosa: “Quello che fa la d’Urso è trash ma quello che fa un altro non lo è. Questo è trash, questo no. Oggi sì, domani no. Ma che è? – si chiede la conduttrice – Guardando la televisione adesso, il trash non c’è più. Io non sono più in televisione – momentaneamente – ed è sparito il trash. Sono magica“.

Fonte foto: IPA

L’esibizione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle

Il commento di Selvaggia Lucarelli

L’arrivo di Barbara D’Urso è stato anticipato dal commento di Selvaggia Lucarelli, con la quale la conduttrice ha diversi trascorsi legali.

“Non so perché ma tutti mi chiedono che cosa succederà tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli. Faranno la pace?” si chiede Milly Carlucci.

“Non è mai successo niente tra noi, a parte un paio di querele che lei ha fatto a me… Io sono buona, in confronto a lei. Il trash in Tv manca da quando è sparita lei, ma stasera torna…” è stata la frecciata della blogger.

Il faccia a faccia

Dopo l’esibizione Barbara D’Urso si è trovata ad affrontare un atteso faccia a faccia con la firma de Il Fatto Quotidiano. “Da quante querele non ci vediamo?” esordisce Lucarelli, “quante cose da querelare hai fatto tu?” è stata la replica di Barbara D’Urso.

Un botta e risposta che Milly Carlucci ha spento sul nascere invitando la giurata a parlare di ballo. “Sul ballo c’è poco da dire, è stata molto brava, lei sa stare in scena, oggettivamente ha ragione Mariotto, a 67 anni è una gran f..a, e con questo so di essermi comprata Barbara D’Urso, lei vuole essere f..a sopra ogni cosa”.

“Non è così, io sono f..a sopra ogni cosa”, la battuta di Barbara D’Urso.

“Tutti si stanno chiedendo cosa dirai, sei un po’ la Maria Rosaria Boccia di Ballando con le stelle… – ha aggiunto poi Lucarelli – Milly Carlucci ha un’ansia che tu non hai idea… Per la prima volta in 9 anni dice che bisogna parlare di ballo. Io sono contenta che lei balli, deve continuare: basta che non presenti più” è stata la battuta della giornalista.

“Purtroppo questo non è possibile, ti do una notizia. Torno a presentare? Prima o poi, può darsi… Io in tutti questi anni non ho mai tolto il posto a nessuno”, replica Barbara D’Urso.