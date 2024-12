Aereo caduto in Kazakistan abbattuto dalla Russia, le accuse e le prove dagli Usa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In merito al caso dell’aereo precipitato in Kazakistan gli Usa puntano il dito contro la Russia. Le prove raccolte da Washington suggeriscono che il velivolo sia stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea del Cremlino. L’incidente, che ha causato 38 morti, è stato attribuito a “interferenze esterne” dalla compagnia aerea, ma Mosca ha respinto le accuse, incolpando droni ucraini.

Le prove dagli Usa sull’aereo caduto in Kazakistan

John Kirby, portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale degli Usa, ha parlato di prove a sostegno dell’ipotesi che l’aereo precipitato in Kazakistan sia stato abbattuto dalla Russia.

“Certamente le prime prove indicano la possibilità che questo volo sia stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea russi” ha sostenuto Kirby, confermando che la Casa Bianca ha avuto a disposizione informazioni di intelligence in grado di fare luce sull’incidente.

Fonte foto: ANSA

La Azerbaijian Airlines ha parlato di incidente provocato da interferenze esterne

Le evidenze sarebbero quindi diverse dalle semplici immagini dell’aereo della compagnia azera, la quale aveva parlato di “interferenze fisiche e tecniche” come motivazione dietro al disastro costato la vita a 38 persone.

La replica della Russia

Mosca ha respinto l’ipotesi che l’aereo sia stato abbattuto accidentalmente dalla propria contraerea, definendo tali teorie delle fake news.

Il direttore dell’agenzia russa per l’Aviazione civile, Dmitry Yadrov, ha dichiarato che durante il tentativo di atterraggio dell’aereo, droni ucraini stavano colpendo Grozny, impegnati in attacchi alle infrastrutture civili.

In base a tale versione, dopo due tentativi falliti, il pilota dell’aereo avrebbe deciso di dirigersi verso il Kazakhstan, non riuscendo mai a raggiungere l’aeroporto di Aktau. Yadrov ha anche sottolineato che in quel momento Grozny era avvolta da una fitta nebbia, complicando ulteriormente le operazioni.

L’aereo precipitato in Kazakistan

Il volo J2 8243 della Azerbaijian Airlines, partito da Baku e diretto a Grozny, capitale della Cecenia, trasportava 67 persone.

Prima di raggiungere la sua destinazione, l’aereo ha cambiato improvvisamente direzione, sorvolando il mar Caspio e dirigendosi verso la costa del Kazakistan, dove si è schiantato vicino ad Aktau. L’impatto ha prodotto la rottura della fusoliera e nell’incidente sono morte 38 persone.

Le ragioni del cambio di rotta rimangono sotto indagine, così come la decisione di attraversare il mar Caspio, allungando la distanza fra l’aereo e la terraferma.

Dopo l’incidente, la Russia ha ipotizzato che il velivolo potesse aver colpito degli uccelli, danneggiando i sistemi di controllo. Tuttavia, questa teoria è stata messa in dubbio da numerosi esperti, poiché le immagini dei rottami mostrano danni che non sembrano compatibili con un impatto con volatili.