Trieste, precipita dal settimo piano durante una cena con gli amici: aperta un'inchiesta

Dramma a Trieste. Filippo Novello, 34enne di Manzano, è precipitato dal tetto di un condominio di via Milano 11. Il giovane si trovava a cena con alcuni amici e il fratello Alberto in un attico al settimo piano. È accaduto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio scorso.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Trieste, riferisce La Stampa, ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte del giovane. Il fascicolo è affidato al pubblico ministero Maddalena Chergia.

Il magistrato al momento non ha formulato alcuna ipotesi di reato, ma l’autorità giudiziaria intende chiarire quanto è effettivamente avvenuto quella notte in cui Novello ha perso la vita.

Cosa sappiamo

Rimangono, infatti, alcuni interrogativi da chiarire rispetto a ciò che è accaduto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio.

Filippo Novello, riporta il quotidiano torinese, a un certo punto sarebbe uscito in terrazzo, senza giubbotto, per fumare e per “vedere” con i suoi occhi l’antenna 5G installata sul tetto del condominio. Il dettaglio dell’antenna è stato confermato dal fratello Alberto.

Novello, infatti, aveva una certa esperienza in questo campo: era impiegato presso la Multiproject di Gorizia, società che si occupa di ingegneria ambientale.

Emergono nuovi elementi

A quanto pare, secondo le testimonianze raccolte, l’antenna era rotta. Secondo quanto segnalato da una vicina, da diversi giorni si era staccato un pezzo dell’antenna, che sbatteva a causa del vento.

La stessa vicina casa, il giorno della morte di Novello, avrebbe contattato la Polizia locale e i Vigili del fuoco, chiedendo un intervento.

Intervento che, secondo i pompieri, sarebbe tuttavia toccato alla società telefonica. È probabile dunque che Novello abbia notato l’antenna staccata e che abbia deciso di controllarla da vicino, magari per ripararla: al momento, tuttavia, è solamente un’ipotesi che ora l’autorità giudiziaria dovrà appurare.

