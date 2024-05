Tragico incidente a Casoria vicino Napoli: moto si scontra con un'auto, morta una guardia giurata di 53 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia nel Comune di Casoria, nella città metropolitana di Napoli, dove una guardia giurata di 53 anni è morta in seguito a un incidente stradale. L’uomo, a bordo della moto dell’istituto di vigilanza, si è scontrato con un’auto guidata da un 68enne. Inutile il trasporto in ospedale.

L’incidente a Casoria (Napoli)

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 maggio, come riportato da RaiNews.it.

I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria sono intervenuti in via Giovanni Pascoli (all’angolo con via Bellini), luogo del sinistro.

La tragedia è avvenuta a Casoria (Napoli), nei pressi di via Giovanni Pascoli

L’uomo deceduto in ospedale

Dopo l’arrivo dei soccorsi, il 53enne è stato portato all’Ospedale del Mare di Napoli.

Qui, purtroppo, ha tragicamente perso la vita.

Gli agenti stanno tutt’ora ricostruendo la dinamica dell’episodio.

L’incidente a Campobello di Mazara (Trapani)

Nella giornata di martedì 21 maggio, un altro incidente mortale si è verificato a Campobello di Mazara (Trapani), dove una una maestra è morta travolta da un furgone mentre stava entrando a scuola.

La donna, di 64 anni, si chiamava Ninfa Indelicato.

Anche in questo caso i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando alle prime informazioni raccolte fin qui, la donna sarebbe stata travolta sul marciapiede davanti a una scuola per geometri.