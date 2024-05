Morta maestra in un incidente davanti scuola a Campobello di Mazara: travolta da un furgone prima di entrare

Una maestra è morta travolta da un furgone mentre stava entrando a scuola a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. La donna di 64 anni si chiamava Ninfa Indelicato ed è rimasta uccisa nell’incidente provocato da un anziano alla guida del mezzo, davanti all’Istituto per geometri ‘V. Accardi’.

L’incidente a Campobello di Mazara

Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa locale, l’insegnante di scuola primaria stava facendo ingresso nell’istituto che ospita alcune classi elementari, per cominciare la sua giornata di lezioni.

La 64enne sarebbe stata falciata davanti all’entrata da un furgone, per cause ancora in fase di accertamento. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente: stando alle prime informazioni raccolte fin qui la donna sarebbe stata travolta sul marciapiede davanti alla scuola per geometri.

Il comune di Campobello di Mazara dove la maestra Ninfa Indelicato è morta a causa di un incidente davanti alla scuola dove insegnava

La morte della maestra

Immediato l’intervento sul luogo dell’incidente del personale sanitario del 118, che ha trasportato d’urgenza la maestra al pronto soccorso di Castelvetrano. Le condizioni della 64enne sono apparse subito molto gravi e la donna è morta in ospedale.

La notizia ha profondamente colpita l’intera comunità di Campobello di Mazara, dove la maestra Indelicato era molto conosciuta e stimata per aver educato diverse generazioni di studenti. Grande cordoglio da parte dei colleghi e delle famiglie degli alunni per la morte improvvisa dell’insegnante, moglie di un noto imprenditore del settore oleario della provincia di Trapani.

L’incidente a San Ferdinando di Puglia

L’accaduto arriva a poche ore di distanza da un altro incidente a San Ferdinando di Puglia, dove un bimba di 8 mesi è morta mentre viaggiava in auto con tutta la famiglia.

Secondo quanto ricostruito, a provocare lo schianto letale contro un guardrail sarebbe stata la perdita di controllo dell’auto da parte del padre, che era alla guida. A bordo della macchina si trovavano i genitori e le due figlie, una bambina di cinque anni e una neonata di soli 8 mesi.