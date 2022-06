Tom Hanks sta male? Fan in allarme: il dettaglio della mano destra

C’è preoccupazione tra i fan di Tom Hanks per le sue condizioni di salute. A far scattare l’allarme è stato un dettaglio notato durante la premiere australiana del film ‘Elvis’ (in cui Tom Hanks ha interpretato il manager del celebre cantante) a Gold Coast, una cittadina a 50 miglia da Brisbane, dello scorso 4 giugno.

Tom Hanks sta male? Il dettaglio della mano destra

A dar conto delle speculazioni sulle condizioni di salute di Tom Hanks, 65 anni, è il ‘Daily Mail’: i fan dell’attore hanno notato che, durante il discorso sul palco, la mano destra di Tom Hanks ha iniziato a tremare in maniera incontrollata, rendendo difficile perfino reggere il microfono, tanto che a un certo punto l’attore ha dovuto utilizzare entrambe le mani per riuscire a tenerlo fermo.

A un certo punto Tom Hanks ha anche tentato di cambiare mano, prendendo il microfono con la mano sinistra, fino a quel momento tenuta in tasca.

La platea non sembra essersi accorta di nulla, ma il dettaglio non è passato inosservato sul web.

Il discorso di Tom Hanks alla premiere di ‘Elvis’

Durante il suo discorso alla premiere australiana di ‘Elvis’, Tom Hanks ha detto: “Non c’è posto migliore al mondo per girare un film che qui sulla Gold Coast. Ho girato in Marocco, a Los Angeles, a New York, a Seattle e a Berlino, ma nessuno ha quello che ha la Gold Coast. Cos’è? Due parole: Dan Murphy”

Il riferimento è a una celebre catena di negozi di liquori.

Fonte foto: ANSA Tom Hanks, alla premiere in Australia del film biopic ‘Elvis’.

Tom Hanks e il Covid-19

Il ‘Daily Mail’ non ha aggiunto ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Tom Hanks.

Nel 2020, appena arrivato in Australia per le riprese del biopic dedicato ad Elvis Presley, l’attore si era ammalato di Covid-19 assieme alla moglie Rita Wilson. La coppia aveva poi raccontato pubblicamente il calvario dopo il contagio.

Tom Hanks, sempre nel 2020, si è anche sfogato contro chi non rispettava le regole anti Covid (indossare una mascherina, mantenere la distanza e lavarsi le mani): “Sono cose semplici. Se qualcuno non riesce a praticare queste tre cose basilari deve solo vergognarsi”.