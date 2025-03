Francesca Testino morta schiacciata dalla palma a Genova in piazza Paolo Da Novi, chi era la 57enne

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Si chiamava Francesca Testino la donna morta a Genova in piazza Paolo Da Novi perché schiacciata da una palma mentre passeggiava su un marciapiede. Il tragico incidente è avvenuto nel quartiere della Foce. Aveva 57 anni, risiedeva in zona ed è morta sul colpo, come hanno appurato i primi soccorritori. Per il suo decesso è stata aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Un tragico incidente ha scosso la città di Genova nel primo pomeriggio di mercoledì 12 marzo. Una donna di 57 anni, Francesca Testino, ha perso la vita mentre passeggiava nel quartiere della Foce quando è stata colpita da un albero, una palma, che l’ha scaraventata al suolo. Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Inutili i soccorsi di 118 e Croce Bianca, come quello dei vigili del fuoco che, quando sono intervenuti, l’hanno prima dovuta liberare dai rami dell’albero sotto ai quali era rimasta incastrata. La polizia sta portando avanti le indagini con il pubblico ministero Fabrizio Givri e la Procura di Genova che aprirà un’inchiesta.

Fonte foto: ANSA Le immagini della palma che ha causato la morte di una donna a Genova

Chi era Francesca Testino

Francesca Testino era una funzionaria pubblica presso la Città Metropolitana e aveva lavorato poi alla Regione Liguria, dove svolgeva il ruolo di formatrice presso il Centro per l’impiego di via Cesarea. Risiedeva nelle vicinanze, in via Tommaso Invrea, insieme alla madre. Non era sposata. Partecipava attivamente alla vita della parrocchia in piazza Alimonda. Come riporta Genova24, solo un anno fa era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Torino, un incidente dal quale si era da poco ristabilita.

Ancora da accertare quanto accaduto, perché la palma sia caduta e se ci siano responsabilità umane. Resta da capire insomma se si sarebbe potuta scongiurare la morte della donna. La pianta non si è spezzata ma ha ceduto dalle radici, forse per il vento o forse per le recenti e intense piogge che potrebbero aver intaccato proprio le fondamenta della palma.

Come detto, sono stati vani i i vari tentativi di rianimazione di Francesca Testino che, per circa 20 minuti, è stata sottoposta a ogni tipo di tentativo per farla ridestare ma senza riuscita. È deceduta circa mezzora dopo il crollo dell’albero che, cadendo al suolo, l’ha colpita.

La palma era pericolante da anni

Sul posto, intorno alle 15:25, era arrivato anche il vicesindaco reggente di Genova, Pietro Piciocchi. Come presto chiarito dagli inquirenti, si trattava di una pianta quella in piazza Paolo Da Novi che da tempo era stata monitorata e attenzionata dall’Aster, l’azienda del Comune di Genova che si occupa dei servizi territoriali e della manutenzione delle aree verdi.

Secondo i commercianti della zona e secondo gli abitanti, la palma sarebbe stata pericolante da anni e per questo motivo, a intervalli regolari, veniva controllata dai tecnici. Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, quello competente per piazza Paolo da Novi, ha detto: “Avevamo segnalato quella palma perché molto inclinata, i dirigenti di Aster mi hanno detto che era monitorata con dei microchip, evidentemente, purtroppo, non era monitorata bene. Siamo sconvolti da quanto accaduto”, ha detto. Tanti i post sui social che ricordano come per anni la situazione non è stata messa in sicurezza.

Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria e Claudio Pensiero, collega e componente di segreteria Uil Fpl Genova, hanno commentato così la vicenda: “Apprendiamo con sgomento e dolore della morte tragica e improvvisa della nostra associata, Francesca Testino, avvenuta a causa dello sradicamento di una palma in piazza Paolo Da Novi a Genova. Siamo vicini alla famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro. Le città dovrebbero essere sicure ed accoglienti affinché le persone possano vivere libere e in armonia. Constatiamo, purtroppo, che a Genova non è così e attendiamo che le indagini facciano luce sulle responsabilità di questa terribile tragedia”.