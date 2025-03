Gene Hackman e i sette giorni col cadavere di Betsy Arakawa in casa: i punti oscuri del caso e le spiegazioni

Nelle scorse ore c’è stata una svolta significativa sul caso delle morti di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa. Le autorità americane, dopo un’attenta indagine, hanno riferito che nella vicenda non sono coinvolte persone terze. La donna è deceduta a causa di una sindrome polmonare da Hantavirus, l’attore invece per una combinazione di problemi cardiaci, ipertensione e morbo di Alzheimer avanzato. Alcuni punti continuano però ad apparire oscuri. Per fare chiarezza è opportuno capire in che modo la coppia ha vissuto gli ultimi anni di vita.

Gene Hackman e Betsy Arakawa morti, le risposte sui punti oscuri del caso

Secondo quanto riferito, Betsy è morta una settimana prima del marito. E qui scatta la prima domanda: come è possibile che Hackman non si sia accorto di nulla e non abbia lanciato l’allarme?

Per gli investigatori, la star hollywoodiana era malata a tal punto che potrebbe non essersi nemmeno resa conto che la moglie era deceduta. Essendo venuta a mancare lei, Hackman, alle prese con il morbo di Alzheimer avanzato e altri problemi gravi di salute, si sarebbe spento dopo sette giorni.

Fonte foto: IPA Gene Hackman e Betsy Arakawa

Seconda domanda: perché nessuno si è accorto di quel che stava accadendo? Pare che fosse Betsy a prendersi totalmente cura di Gene. Mancata lei, lui non sarebbe stato in grado di contattare nessuno.

Il ritiro completo e l’isolamento dal mondo esterno

Terza domanda: come è possibile che nessun familiare non abbia notato che Betsy era deceduta e che a Gene serviva supporto?

Secondo quanto emerso dalle indagini Hackman e la moglie hanno vissuto gli ultimi 35 anni della loro vita in una sorta di ritiro completo.

Con l’avanzare della malattia dell’attore, avrebbero ulteriormente tagliato i ponti con il mondo esterno. Non a caso i tre figli di Hackman hanno spiegato che sentivano raramente il padre. Ecco perché non si sono preoccupati: semplicemente perché erano abituati a contattarsi sporadicamente.

La testimonianza degli amici

Sul fatto che la coppia avesse scelto di isolarsi sempre più, è arrivata la conferma anche da Daniel e Barbara Lenihan, amici di lunga data.

“Avevano deciso di vivere per conto loro, isolandosi da tutti, e noi avevamo rispettato la loro scelta. Amavano la privacy e la pace, e spesso se ne stavano isolati, quindi non è stato per niente strano per noi non sentirli per diversi giorni”, hanno spiegato ai media americani i Lenihan.