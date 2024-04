Tir ribaltato a Genova prima del casello dell'autostrada, ferito l'autista: traffico in tilt dopo l'incidente

Un tir carico di materiali diversi si è ribaltato venerdì 26 aprile poco prima dell’ingresso del casello di Genova Ovest, sull’elicoidale, all’altezza dell’area di servizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorritori del 118. L’incidente ha avuto impatto sul traffico della stessa elicoidale e in sopraelevata. Lievemente ferito l’autista, trasferito in ospedale in codice giallo per un problema alla mano. Illeso il cane che era con lui.

La dinamica dell’incidente

L’incidente, secondo quanto riferito da Genova Today, è avvenuto intorno alle 9:30.

Per cause ancora da accertare, l’autista di un tir avrebbe perso il controllo, sdraiandosi sulla rampa che collega l’elicoidale al casello Genova Ovest, l’ingresso dell’autostrada.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Genova in cui si è ribaltato il tir

Ferito l’autista del tir, illeso il cane che era con lui

Sul posto il 118 ha inviato l’automedica Golf 1 e un’ambulanza della Croce Gialla.

L’autista sarebbe rimasto lievemente ferito a una mano e sarebbe stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Illeso invece il cane che era con lui in cabina.

Presenti inoltre la stradale, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per la gestione del traffico.

Traffico in tilt e code per entrare in autostrada

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti sulla sopraelevata verso ponente.

In tilt tutta la zona dell’elicoidale, con code a rilento verso l’ingresso sull’autostrada A7.