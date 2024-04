Tir si ribalta sull'autostrada A19 Palermo-Catania vicino Enna, trasportava patate: il video dopo l'incidente

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, lungo la mattinata di giovedì 4 aprile 2024, un tir che trasportava un carico di patate si è ribaltato.

Dopo l’incidente del camion, avvenuto al km 119+400, la strada è stata chiusa temporaneamente da ambo i sensi di circolazione.

Tir carico di patate si ribalta sull’autostrada A19 Palermo-Catania

Sul posto in cui si è verificato l’incidente sono giunte le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, con gli agenti della polizia che hanno subito iniziato a effettuare i rilievi.

Il video dell’incidente del camion

A causa del rovesciamento del mezzo pesante, risultano due feriti, fortunatamente non gravi.

Il tratto interessato dall’incidente è a doppio senso di marcia per la presenza di un cantiere.

La circolazione è stata bloccata sia per chi procede in direzione Catania sia per chi viaggia verso Palermo, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna.

La polizia ha diffuso un video in cui si vede il camion completamente ribaltato sulla strada e il carico di patate disperso lungo la carreggiata.

L’incidente mortale di Vieste

Poche ore prima del rovesciamento del tir sulla A19, si è verificato un incidente mortale a Vieste, in provincia di Foggia. A perdere drammaticamente la vita è stato un ragazzo di 19 anni

Il giovane è morto nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile.

Il ragazzo poco più che maggiorenne si trovava alla guida di un’auto che è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto. L’epilogo è stato tragico.