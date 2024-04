Ragazzo 19enne morto in un incidente a Vieste vicino Foggia, auto contro un muro: ferita gravemente una 16enne

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente avvenuto nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile a Vieste, in provincia di Foggia. Il giovane era alla guida di un’auto che è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto.

Incidente mortale a Vieste

L’incidente, secondo quanto riferito dalle testate locali, è avvenuto nella notte di giovedì 4 aprile 2024 in località Defensola, lungo la Provinciale 52.

Per cause ancora da accertare, il 19enne avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. La vettura, ingovernabile per il giovane, ha concluso la sua corsa contro un muretto.

L’impatto è stato molto violento e per il giovane, Giovanni Paolo Perone, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il ragazzo, infatti, è morto sul colpo.

Ferita una 16enne

A bordo della vettura rimasta coinvolta nel grave incidente di Vieste c’era anche una minorenne. Si tratta di una 16enne, rimasta ferita.

La giovane, secondo quanto trapela, sarebbe in condizioni gravi ed è stata trasportata in elisoccorso in ospedale a San Giovanni Rotondo. Dai primi controlli sono emerse numerose fratture.

A quanto pare Perone e la ragazza avevano trascorso la serata insieme e stavano rientrando a casa dopo aver partecipato alla festa di compleanno di un amico che avevano in comune.

I rilievi per accertare la dinamica

Sul posto, oltre al personale del 118 che ha soccorso i due giovani, anche i vigili del fuoco giunti dal Distaccamento di Vico del Gargano. A loro, infatti, è stato richiesto supporto per cercare di liberare i due dalle lamiere.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri ai quali spetteranno i rilievi del caso per cercare di chiarire l’esatta dinamica del sinistro in cui non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.