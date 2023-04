The Ferragnez 2 esce il 18 maggio senza lo speciale su Sanremo: l'episodio sul Festival arriverà dopo l'estate

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

The Ferragnez, la serie su Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia, torna su Amazon Prime Video e lo fa con tanti colpi di scena in vista di una seconda stagione ricca di emozioni. Il secondo capitolo della serie targata Prime Video è in arrivo il prossimo 18 maggio e non mancheranno le sorprese, come la stessa influencer ha svelato in un piccolo “spoiler”.

The Ferragnez 2, su Prime Video da maggio

La nuova saga della famiglia Ferragnez è pronta a essere sfornata, con una data che tutti gli appassionati della serie hanno già cerchiato in rosso sul calendario. È quel del 18 maggio 2023, giorni in cui il sequel della serie di Prime Video andrà in streaming per la prima volta, con la solita divisione in due parte per rendere ancora più avvincente il racconto.

Ancora una volta, come successo anche per la prima stagione, Chiara Ferragni e Fedez, al secolo Federico Lucia, aprono le porte della loro casa milanese alle telecamere per raccontare la quotidianità in casa Ferragnez.

Ma se nella prima stagione erano saltate all’occhio i sali e scendi della coppia che ha ricostruito la storia del rapporto andando da uno psicologo, dalla seconda ci si attende ancora di più, soprattutto ricordando quanto successo nei mesi passati.

Crisi Ferragnez? L’episodio sul Festival

Il riferimento, ovviamente, non può non essere al Festival di Sanremo e alla crisi, presunta, che Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto tra febbraio e marzo 2023. Un mese lungo, interminabile per i fan della coppia che non hanno avuto notizie dei due per diverso tempo.

Si vocifera di una possibile rottura, con tanto di rinvio della pubblicazione della serie per motivi familiari dei due. Successivamente è emerso il problema di salute di Fedez, ma nella serie The Ferragnez 2 verrà di certo raccontato qualche retroscena particolare. La parte riguardante il Festival, con la discussa lite dopo il bacio in finale tra il rapper e Rosa Chemical, andrà infatti in onda a parte, con l’episodio che verrà lanciato dopo l’estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Una data? Ancora non c’è nulla di ufficiale, si vocifera di un lancio a settembre ma non ci sono conferme. Chiara Ferragni svela: “Sarà un rollercoaster di emozioni”.

La lite a Sanremo e l’episodio speciale

Non poteva essere altrimenti. Il momento più discusso per la coppia negli ultimi anni ha un suo episodio a parte, il “The Ferragnez: Sanremo Special“.

L’esperienza del Festival sarà quindi al centro della puntata aggiuntiva che uscirà dopo l’estate, speciale che di certo racconterà anche quanto successo nel backstage della finale in cui Fedez è stato richiamato dalla moglie dopo il bacio con Rosa Chemical. Non mancheranno anche momenti inediti di quella settimana in cui, per molti, Fedez avrebbe rubato la scena alla moglie che era co-conduttrice d’onore al fianco di Amadeus e Gianni Morandi per la prima e l’ultima serata.