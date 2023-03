Le rivelazioni di Corona sul divorzio tra Ferragni e Fedez chiesto da lei: lui avrebbe un disturbo depressivo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sta attraversando un momento di difficoltà, tra voci di un presunto divorzio in arrivo e una crisi che potrebbe rientrare da un momento all’altro. I due, nell’ultimo mese, si sono fatti vedere poco in compagnia sui social e il silenzio sul web non fa altro che alimentare i dubbi sulla fine dei Ferragnez. E proprio sull’ipotesi del divorzio si è espresso anche l’ex paparazzo Fabrizio Corona.

Crisi Ferragni-Fedez, le rivelazioni di Corona

Come aveva già fatto in occasione della crisi Totti-Blasi, poi trasformatasi nel divorzio del 2022 più discusso in assoluto, Fabrizio Corona è tornato a parlare di rapporti tumultuosi dei vip. Sotto la lente d’ingrandimento dell’ex re dei paparazzi sono finiti, come ovvio, i Ferragnez che stanno attraversando un momento di crisi dopo Sanremo.

All’influencer non sarebbero andati giù i comportamenti del marito nel corso della settimana della kermesse e il bacio con Rosa Chemical è stato solo l’ultimo episodio che avrebbe fatto infuriare Chiara Ferragni. Per Corona la 35enne avrebbe quindi le idee chiare.

Su Telegram, infatti, Corona ha svelato che dopo la bufera di Sanremo “Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio“. Parole che hanno creato il panico nei fan della coppia.

Fedez e la depressione, le parole dell’ex paparazzo

In tutto questo, sullo sfondo, ci sono anche i problemi di salute di Fedez. Il rapper ha rotto il silenzio con una Instagram stories in cui ha annunciato una pausa dai social, ma per Corona la causa dei problemi sarebbe proprio la crisi con la moglie.

Per il fotografo, infatti, Fedez è affatto da un “sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

La minaccia per The Ferragnez 2

Non bastasse la crisi, o presunta tale, Ferragni e Fedez devono anche rispettare il contratto stipulato con Amazon per la seconda stagione di “The Ferragnez”. La serie, che sarebbe dovuta uscire in primavera, è stata rinviata a settembre, ma tante sono le voci sulla possibile cancellazione.

Corona, sempre su Telegram, ha infatti svelato che la vicenda è molto complessa in quanto “Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto“.

Ecco quindi spiegati, per Corona, i motivi della poca presenza sui social di Fedez “che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.