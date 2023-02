Bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo, la Procura di Imperia chiede l'archiviazione: "Reato non sussiste"

Il Festival di Sanremo 2023, a quasi due settimane dalla sua conclusione, continua a far parlare di sé. Lo fa col tanto discusso caso legato al bacio tra Rosa Chemical e Fedez nel corso della serata finale della kermesse contro cui Pro Vita & Famiglia aveva presentato l’esposto per il reato di atti osceni in luogo pubblico, con una decisione da parte della Procura di Imperia che ha spiazzato tutti.

Bacio tra Rosa Chemical e Fedez, l’esposto

Con ancora negli occhi lo show di Rosa Chemical con la sua “Made in Italy” nel corso della serata di sabato 11 febbraio 2023, l’associazione Pro Vita & Famiglia aveva presentato l’esposto alla Procura tramite il portavoce Jacopo Coghe per quanto successo sul palco dell’Ariston.

Per Coghe, infatti, quello che era avvenuto era da ritenersi un reato di atti osceni in luogo pubblico, con la onlus che aveva presentato la denuncia anche a seguito di oltre 37.000 firme di una petizione basata sugli articoli 527 e 529 del codice penale.

Fonte foto: ANSA Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston poco prima del discusso bacio a Sanremo 2023

“Hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”, spiegavano dall’associazione nell’accusa a Rosa Chemical e Fedez.

La decisione della Procura di Imperia su Fedez e Rosa Chemical

Dopo aver accolto l’esposto, però, la Procura di Imperia ha spiazzato tutti. Sul discusso caso della finale di Sanremo, che ha portato anche a un litigio tra Fedez e la moglie Chiara Ferragni, non ci sarà un prosieguo in tribunale.

Per la Procura, infatti, il caso sarebbe da archiviare in quanto il reato non sussiste e l’esposto di Pro Vita & Famiglia sarebbe stato bollato con errato dai magistrati di Imperia.

Sanremo 2023, altra decisione della Procura

Procura di Imperia che torna a parlare sul Festival di Sanremo 2023 dopo aver preso posizione su un altro “scandalo” che ha coinvolto la kermesse. Infatti, soltanto qualche giorno fa, era arrivata la decisione di accogliere un altro esposto, quello del Codacons sul caso-fiori legato a Blanco.

Il cantante bresciano, protagonista della distruzione della scenografia sul palco dell’Ariston, è infatti indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento aggravato e potrebbe rischiare davvero tanto se dalle parole si passasse ai fatti delle aule di tribunale.