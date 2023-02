Sanremo 2023, Blanco indagato per aver distrutto la scenografia: Procura apre fascicolo per danneggiamento

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sanremo 2023 potrebbe avere importanti strascichi legali per Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Vincitore dell’edizione del 2022 in compagnia di Mahmood con “Brividi”, il cantante è infatti indagato dopo aver preso a calci le rose sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata della 73esima edizione del Festival.

Blanco nei guai, indagato dalla Procura

Secondo quanto si apprende, infatti, la Procura di Imperia ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il fuori programma avvenuto alla prima serata del Festival di Sanremo, quando Blanco ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Ariston.

Il cantante bresciano, che il 10 febbraio ha festeggiato vent’anni, è indagato per danneggiamento. Gli accertamenti nascono dopo la segnalazione fatta dal Codacons, ma sul caso c’erano stati anche alcuni approfondimenti da parte della Digos la sera stessa dell’esibizione. Fonte foto: ANSA Amadeus e Blanco sul palco dell’Ariston tra le rose danneggiate dal cantante

La nota del Codacons su Blanco

A rendere nota l’apertura dell’indagine è stato il Codacons, che in una nota ha fatto sapere che la Procura di Imperia “ha accolto in pieno l’esposto presentato lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per la possibile fattispecie di danneggiamento”.

“Nel nostro esposto chiedevamo alla Procura di Imperia di procedere in base all’articolo 635 del codice penale secondo cui “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni“, in relazione al danneggiamento della scenografia che ha determinato anche uno spreco di soldi pubblici” si legge nella nota dell’associazione dei consumatori.

I problemi tecnici e la furia all’Ariston

L’episodio contestato a Blanco, ampiamente discusso nella settimana di Sanremo, è avvenuto poco dopo la mezzanotte del primo appuntamento del Festival di martedì 7 febbraio 2023. Tornato sul palco dell’Ariston per presentare il nuovo singolo “L’Isole delle rose”, il cantante si è reso protagonista di una scena che rimarrà di certo nella storia di Sanremo.

Dopo aver cominciato a cantare, il 19enne ha avvertito dei problemi tecnici e ha cominciato a dare in escandescenze sferrando calci alla composizione floreale alle sue spalle. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare- ha poi spiegato l’artista -. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”.

Amadeus gli aveva detto di calmarsi “e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare”. Alla fine Blanco non ha più cantato, ma quel ‘colpo di testa’ è diventato un caso nazionale. Solo qualche giorno dopo sono arrivate le scuse social del cantante.