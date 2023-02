Sanremo 2023, le scuse di Blanco su Instagram con la canzone 'Ariston' sui fiori: cosa dice il testo

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La quiete dopo la tempesta. Dopo le scuse private ad Amadeus e alla Rai, Blanco le ha rivolte anche alla “città dei fiori“, Sanremo. La distruzione delle rose durante la performance al Festival gli è valsa una valanga di critiche; dal pubblico dell’Ariston, che lo ha fischiato fino a gioire per la non-esibizione successiva, agli utenti sui social. Il cantante, così, ha scelto il suo profilo Instagram per pubblicare il testo di una canzone, dal titolo ‘Ariston’, che analizza quanto successo.

La canzone scritta di notte

Stando alla foto pubblicata da Blanco su Instagram, la canzone è stata scritta alle 4:30 della mattina di mercoledì 8 febbraio, poche ore dopo la sua performance sanremese.

La didascalia con cui presenta ‘Ariston’ è eloquente: “Chiedo scusa alla città dei fiori“.

Il testo di “Ariston”

Cadono fiori, Ariston

Si spezzano fiori, Ariston

Cala il sipario, Ariston

Ti ho messo in lacrime

come la mia mamma, Ariston

Mi hai visto fragile come un bimbo…

E qui, proprio qui,

dove mi hai insegnato a correre,

sono caduto…

Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston

Ma poi…

Rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido

Perché non sono perfetto come mi volevi

Ma finalmente sono me stesso

Ti voglio bene, Ariston

Con tutta la mia follia

In pochi minuti, come era prevedibile, il post ha generato migliaia di like e di commenti.

Social contro Blanco

Nel frattempo, anche diversi personaggi noti hanno criticato Blanco sui social.

Come per esempio Valerio Scanu, vincitore del Festival del 2010, che su Twitter ha commentato: “Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare. Se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti”.

O ancora l’attrice Serena Autieri, che ha definitio “irrispettosa” la performance del cantante che “sembrava guidato da rabbia ingiustificata e fuori luogo”.

“Che schifo lo spettacolo di Blanco” ha chiosato invece il virologo Matteo Bassetti.

Ci scherza su invece Leonardo Pieraccioni, che sui social ha condiviso un video invitando Fabbriconi a casa sua: “Senti Blanco, c’ho da potare una siepe se puoi venire domani mattina. Si è fatto male il giardiniere, vieni a potare anche con le mani”.