Le Iene, Rosa Chemical si sfoga sul bacio a Fedez a Sanremo e il tradimento di Chiara Ferragni: "Una follia"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sono passati quattro giorni, ma persiste la lunga coda della finale di Sanremo: al centro dell’attenzione c’è ancora il bacio di Rosa Chemical a Fedez, evento che ha suscitato polemiche di varia natura. Dall’omofobia al bigottismo, passando per la presunta molestia e il tradimento a Chiara Ferragni, ora è il cantante a rispondere punto su punto con un monologo a Le Iene.

Per Rosa Chemical il bacio a Fedez non è stato tradimento

Quando durante l’ultima esibizione di ‘Made in Italy’ Rosa Chemical ha preso per mano Fedez, lo ha portato sul palco ed ha concluso la canzone stampandogli un appassionato bacio sulla bocca, l’Italia si è divisa in più parti. C’è chi ha trovato divertente e spontaneo il gesto e chi ha polemizzato per vari motivi.

Tra questi, il fatto che se non era stato tutto preparato allora quell’effusione potrebbe essere considerata molestia sessuale e Fedez dovrebbe quindi denunciarlo. Altri, invece, hanno parlato espressamente di tradimento nei confronti di Chiara Ferragni.

Durante il suo monologo a Le Iene, Manuel Franco Rocati aka Rosa Chemical ha affrontato di petto anche queste due questioni: “Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero”.

Ha definito la loro una “manifestazione di affetto fra due amici”, rammaricandosi che “si è finiti a discutere di ‘consenso’ e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia“.

Il monologo a Le Iene: cosa ha detto Rosa Chemical

La presunta lite tra Fedez e Chiara Ferragni è stata oggetto di rumor e sospetti, ma non è l’unico punto affrontato da Rosa Chemical nel corso del programma. Inevitabilmente, il suo bacio sul palco e in generale le sue performance all’Ariston hanno attirato le critiche del mondo della politica.

La deputata di FdI Maddalena Morgante ha definito le sue esibizioni “un inaccettabile spot del gender e del sesso fluido“. Il cantante però rivendica con orgoglio questa sua rottura: “Visto quello che è successo qui, qualcosa da rompere c’era, altrimenti avrei rotto solo le palle” ha detto.

Molti hanno fatto notare che altri artisti hanno dato baci di questo genere sul palco, da Renato Zero a Patty Pravo al recente Achille Lauro e che quindi quanto accaduto con Fedez non sia una novità. Eppure “se così fosse sarei passato inosservato. E invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ di make up, qualche tatuaggio e delle unghie smaltate”.

Rosa Chemical: “Esiste un nuovo tipo di amore”

All’inizio del suo monologo nel programma, Rosa Chemical ha elencato una serie di “se vi dicessi” che partono dal fatto che il cantante classe 1998 intende la sua musica come un mezzo, più che come un fine. A Sanremo, ha deciso infatti di portare un messaggio di “libertà, uguaglianza, sesso, follia, e anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti”.

Per lui, questo nuovo tipo di relazione va oltre la fedeltà di coppia: “Se vi dicessi che il tradimento è quando viene meno la fiducia e non c’entra col sesso?”. Rosa Chemical ha poi aggiunto che si può amare una persona e soddisfare i propri desideri sessuali.

“Con il sesso si può giocare, sperimentare, esplorare e uscire dalla comfort zone – ha detto a Le Iene – senza che il proprio piacere venga etichettato come malato“. Pur non volendo accusare chi preferisce un amore più tradizionale, il cantante chiede ascolto per chi non vuole più nascondersi e chi finora si è sentito inutilmente sbagliato.